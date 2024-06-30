Fransa Belçika: Muhtemel 11'ler

Kaynak: AA
Fransa Belçika: Muhtemel 11'ler

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda yarın Fransa ile Belçika mücadele edecek. İşte kritik maça dair tüm detaylar...

Düsseldorf Arena'da oynanacak ve TSİ 19.00'da başlayacak müsabakayı İsveçli hakem Glenn Nyberg yönetecek.

Nyberg'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Mahbod Beigi ve Andreas Söderkvist yapacak.

GRUP PERFORMANSLARI
Şampiyonaya Avusturya, Hollanda ve Polonya ile D Grubu'nda mücadele ederek başlayan Fransa, 1 galibiyet ve 2 beraberlikle 5 puan toplayarak Avusturya'nın ardından 2. sırada son 16 turuna yükseldi.

Fransa, söz konusu süreçte 2 gol atarken, kalesinde 1 gol gördü.

Romanya, Slovakya ve Ukrayna ile E Grubu'nda yer alan Belçika ise tüm takımların 4 puan topladığı grupta 2. sırada yer alarak bir üst tura çıktı.

Belçika, grubunda 1'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşarken, 2 gol atıp 1 gol yedi.

ARALARINDA 76. MAÇ
Fransa ile Belçika, yarın 76. kez kozlarını paylaşacak.

İki ülke arasında daha önce oynanan 75 müsabakada Belçika'nın üstünlüğü bulunuyor.

Söz konusu maçlarda Belçika 30 galibiyet elde ederken, Fransa 26 kez kazandı ve 19 mücadele beraberlikle sonuçlandı.

Belçika'nın 162 golüne Fransa 131 golle cevap verebildi.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER
Karşılaşma öncesi UEFA'nın internet sitesinde yer alan muhtemel 11'ler şu şekilde:

Fransa: Maignan, Kounde, Saliba, Upamecano, Hernandez, Dembele, Kante, Tchouameni, Rabiot, Griezmann, Mbappe

Belçika: Casteels, Castagne, Faes, Vertonghen, Theate, Tielemans, Onana, De Bruyne, Doku, Lukaku, Lukebakio

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