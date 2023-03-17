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Fransa, Irak'ta PKK'lıları taşırken düşen Fransız üretimi helikoptere dair yorum yapmadı

Fransa, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK mensuplarını taşıyan Fransız Airbus şirketi üretimi helikopterin kime ait olduğuna yönelik soruyu yanıtsız bıraktı.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 22:20
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Fransa, Irak'ta PKK'lıları taşırken düşen Fransız üretimi helikoptere dair yorum yapmadı

Fransa, Irak'ta PKK'lıları taşırken düşen Fransız üretimi helikoptere dair yorum yapmadı
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AA muhabirleri, Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin (IKBY) 15 Mart'ta Duhok'ta düşen helikopterde bulunanların bir kısmının PKK teröristleri olduğunu duyurmasının ardından Fransız Airbus Helicopters tarafından üretilen AS 350 model helikopterin kime ait olduğunu Fransa Dışişleri Bakanlığına sordu.

Bakanlık Sözcüsü, "Basına yansıyan görüntülerde helikopterin seri numarası gözüküyor. Dolayısıyla bu helikopterin kime satıldığını Fransızların bilmesi gerekiyor mu?" sorusuna, "Yorumumuz yok." cevabını verdi.

IKBY'nin, Duhok'un Çemanke nahiyesinde düşen helikoptere ilişkin açıklamasında, "Kürdistan Bölgesindeki ilgili kurumlar, düşen helikoptere ilişkin Irak merkezi hükümeti, uluslararası koalisyon güçleri ve Türkiye ile temasa geçti ancak helikopterin onlara ait olmadığı bildirildi. Güvenlik güçleri helikoptere ilişkin ön soruşturmayı başlattı ve ilk bulgular, helikopterin Eurocopter AS350 tipi olduğu ve ölenlerden bazılarının PKK militanları olduğunu gösteriyor. Helikopterin kime ait olduğunun tam olarak tespit edilmesi için detaylı soruşturma devam ediyor." ifadesi kullanılmıştı.

Helikopterin, koalisyonun Suriye'de destek verdiği SDG ismini kullanan PKK/ YPG'ye ait olduğu iddiaları üzerine, ABD'nin Suriye'de helikopter pilotluğu eğitimi verip vermediğini soran AA muhabirine Pentagon sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder "Bildiğim kadarıyla hayır." yanıtını vermişti.

 

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