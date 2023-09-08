Fransa Mahkemesinden okullarda abaya yasağına onay

Fransa’da tartışmalı abaya yasağına onay geldi. Fransa Yüksek İdari Mahkemesi, abayanın dini saiklerle giyildiğini ifade ederek kimsenin okullarda herhangi bir dini bağlılığı gösteren görünür semboller taşımasına izin vermeyeceğini açıkladı. Mahkeme yasağa yönelik gelen ayrımcı ve nefret körükleyen yönündeki şikayetleri ise reddetti. Yasağın "kişisel yaşama saygıya, din özgürlüğüne, eğitim hakkına, çocukların refahına veya ayrımcılık yapmama ilkesine ciddi veya açıkça yasa dışı bir zarar vermediği" belirtildi.

TEPKİLER BÜYÜYOR

Fransa Müslüman İnanç Konseyi (CFCM), abaya yasaklarının yüksek ayrımcılık riski oluşturabileceğini belirterek, “Bu giysinin net bir tanımının bulunmaması belirsizlik. Bu durum hukuki belirsizliğe yol açıyor” dedi.

FRANSA’DA TARTIŞMALI ABAYA YASAĞI

Geçtiğimiz 27 Ağustos’ta Eğitim Bakanı Gabriel Attal, devlet okullarında özellikle Müslüman kız öğrencilerin tercih ettiği abaya gibi bol ve uzun kıyafetlerin giyilmesinin yasaklanacağını açıklamıştı. Yasağın 4 Eylül’den itibaren uygulanacağı açıklanmıştı.

Öte yandan Fransa’da 2004'te okullarda başörtüsü, 2010 yılında kamuya açık alanda peçe kullanımı yasaklanmıştı.