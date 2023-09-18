Fransa sınırına gelen binlerce göçmenden hiçbirini kabul etmeyeceğini açıkladı

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, İtalya'nın Lampedusa Adası'na gelen ve kıta ülkeleri arasında krize sebep olan binlerce düzensiz göçmenden hiçbirini almayacaklarını açıkladı.

KAYNAK: AA
Fransa sınırına gelen binlerce göçmenden hiçbirini kabul etmeyeceğini açıkladı

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Fransız CNews televizyon kanalında yaptığı açıklamada, ülkesinin Lampedusa Adası'ndan göçmen kabul etmeyeceğini söyledi.

Sunucu Sonia Mabrouk'un, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in "buradaki göçmenlerin kıta ülkeleri arasında paylaşılması"na ilişkin sözlerine atıfta bulunarak "Fransa Lampedusa'daki göçmenleri almaya hazır mı? Eğer evet ise kaç kişiyi alacak?" sorusuna Darmanin, "Hayır, Fransa bunu yapmaya hazırlanmıyor. Fransa, İtalya'ya, bu geçişleri önlemek için sınırlarını koruma konusunda yardım edecek." yanıtını verdi.

Darmanin, AB yasalarının sadece sınırlarda iltica talebinde bulunan ve gerekli şartları taşıyan mültecilerin kabulünü ve paylaşılmasını kapsadığını belirterek kıta ülkelerine gelen her göçmenin Avrupa'yı rahatça dolaşabileceği kanısının yanlış olduğunu vurguladı.

Fransa'nın iltica şartları taşımayan göçmenleri kabul etmeyeceğinin altını çizen Darmanin, İtalya'nın Ada'daki göçmenleri Avrupa'ya dağıtmak yerine geldikleri ülkelere göndermesi gerektiğini savundu.

İtalya'da durumun gittikçe zorlaştığına ve Fransa'nın yardım edeceğine işaret eden Darmanin, "Ama bu, kıta topraklarına gelenlerin koşulsuz bir şekilde ülkelerimizde memnuniyetle karşılanacağı anlamına gelmiyor. Yalnızca iltica kurallarına uymaları halinde memnuniyetle karşılarız. Eğer düzensiz göçmen iseler hayır, Fransa onları hoş karşılamayacak." diye konuştu.

Fransız Bakan, gün içinde İtalya'nın başkenti Roma'ya geçerek burada İtalyan mevkidaşıyla görüşecek.

ORTA AKDENİZ'DE DÜZENSİZ GÖÇMEN AKININA UĞRAYAN KÜÇÜK ADA

İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası olan Lampedusa Adası, Orta Akdeniz'de düzensiz göç rotası üzerinde yer alması sebebiyle yılbaşından bu yana ciddi göç baskısı altında.

Lampedusa Adası'na 13-14 Eylül'de sadece 36 saatlik süreçte 6 binden fazla düzensiz göçmen gelmiş, Ada Belediyesi "acil durum" ilan etmişti.

İtalyan basını, bu hafta boyunca Ada'ya gelenlerin sayısının 11 bine yaklaştığını, gelen göçmen teknelerinin büyük kısmının Tunus'tan kalktığını belirtiyor.

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