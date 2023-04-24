Fransa, Sudan'daki büyükelçiliğini ikinci bir emre kadar kapattı

Fransa, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalar nedeniyle başkent Hartum'daki Büyükelçiliğini kapattığını duyurdu.

Fransa, Sudan'daki büyükelçiliğini ikinci bir emre kadar kapattı

Anadoğlu Ajansı'nın haberine göre; Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Sudan'daki Fransız Büyükelçiliğinin ikinci bir emre kadar kapalı olacağı belirtildi.

Büyükelçilik binasının Hartum'daki tahliyeler için toplanma noktası olmayacağı aktarılan açıklamada, Büyükelçiliğin faaliyetlerinin Paris'te sürdürüleceği ifade edildi.

Açıklamada, "Fransa Sudan'da ateşkesi ve siyasi geçiş sürecinin yeniden başlamasını kolaylaştırmak için harekete geçti." ifadelerine yer verildi.

Paris'in, Afrika Birliği, Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi (IGAD), Arap Birliği, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler himayesindeki koordinasyon mekanizmasını tam olarak desteklediğine yer verilen açıklamada, "Fransa tüm tarafları, çatışmalara son vermeye, insani yardım erişimini sağlamaya, sivilleri korumaya ve siyasi diyalog yoluna dönmeye çağırıyor." ifadesi kullanıldı.

Fransa, Sudan'da diplomatik personeli ile vatandaşları için hızlı tahliye operasyonu başlatmış, operasyona Fransız vatandaşlarının yanı sıra Avrupalı diplomatlar ve vatandaşların da dahil edildiği ifade edilmişti.

SUDAN'DA ORDU İLE HDK ARASINDA ÇATIŞMA

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı ordu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Sudan'daki çatışmalarda şimdiye kadar en az 427 kişinin yaşamını kaybettiğini, 3 bin 700'den fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı.


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