Fransa tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklamayı planlıyor

Fransa, çevre ve halk sağlığı açısından oluşturduğu tehlike nedeniyle yerel olarak "puf" olarak bilinen tek kullanımlık e-sigaraları yasaklamaya hazırlanıyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
Fransa tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklamayı planlıyor

Editör: Serhat Ağa

Geçtiğimiz günlerde RTL radyosunda konuşan Başbakan Elisabeth Borne, tedbirin hükümet tarafından hazırlanan yeni bir sigara karşıtı planın parçası olduğunu söyledi. Kampanyacılar, yasanın yılsonuna kadar yürürlüğe girmesi gerektiğini söyledi.

Almanya, Belçika ve İrlanda da dahil olmak üzere Avrupa'daki diğer birçok ülke de benzer yasaklar getirmişti. İngiltere'nin de bu teklifi değerlendirdiği söyleniyor.

Fransa Ulusal Tıp Akademisi tek kullanımlık elektronik sigaraları "özellikle çocuklar ve ergenler için kurnaz bir tuzak" olarak tanımlarken, Elisabeth Borne, "çocukların alıştığı bir refleks, bir jest yaratıyorlar ve sonunda tütünün cazibesine kapılıyorlar"dedi.

Kampanyacılar, birçoğu Çin merkezli olan üreticileri, parlak renkler ve şekerci dükkânını anımsatan marshmallow, çikolata ve fındık, karpuz ve buzlu şeker gibi çeşitli tatlar kullanarak kasıtlı olarak gençleri hedef almakla suçluyor.

Kampanyacılar ayrıca tek kullanımlık e-sigaraların neden olduğu ekolojik zararın da altını çizdi. İngiltere'de geçen yıl çevre örgütü Material Focus tarafından yapılan bir araştırma, her hafta bir milyondan fazla cihazın atıldığını ortaya çıkardı.

Bir grup Fransız doktor ve çevreci bu yılın başlarında Le Monde gazetesinde "Bu bir çevre vebası" diye yazmıştı.

Tek kullanımlık e-sigaraların plastikten yapıldığını ve yaklaşık 0,15 gram lityum, nikotin tuzları ve eser miktarda ağır metal içeren çıkarılamayan bir pil içerdiğini söylediler.

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