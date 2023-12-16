Fransa'da çiftçiler Bölgesel Konseyin önüne hayvan gübresi döktü

Kaynak: AA
Fransa'da çiftçiler Bölgesel Konseyin önüne hayvan gübresi döktü
Fransa'nın Bourgogne-Franche-Comte bölgesindeki Dijon kentinde tarım sektörüne yönelik destek ödemelerinin gecikmesi nedeniyle çiftçiler, Bölgesel Konseyin önüne hayvan gübresi dökerek eylem yaptı.

Dijon'da çiftçiler, 80'den fazla traktörle dün kentte korna çalarak konvoy oluşturdu.

Bazı çiftçiler, traktörlerini kentin tramvay rayları üzerinde sürdü.

Traktörlerin üzerinde "Bizim sonumuz, sizin aç kalmanız demek", "Genç çiftçiler olarak bir geleceğe sahip olma hakkımız var mı?" yazılı afişler asan çiftçiler, Avrupa Birliği'nin (AB) tarım sektörüne yönelik destek ödemelerinin gecikmesini protesto etti.

Çiftçiler, AB'nin tarım sektörüne yönelik yardımlarını çiftçilere ulaştıran Bölgesel Konseyin önünde de eylem yaptı.

Fransız çiftçiler, sektörlerine yönelik ödemelerin bir an önce yapılması talebiyle Konseyin önüne hayvan gübresi döktü.

Binanın önüne canlı koyunlar da bırakan eylemciler, kurumun resmi pankartına "Utan" yazdı.

Çiftçiler, Konseyin yönetimini istifaya çağırdı.

Son Haberler
AKP milletvekili Şeyh Sait'in torunu çıktı. Şeyh Sait'i eleştirenleri tehdit etti Gündem
AKP milletvekili Şeyh Sait'in torunu çıktı. Şeyh Sait'i eleştirenleri tehdit etti
Ali Koç'tan Halil Umut Meler sürprizi Spor
Ali Koç'tan Halil Umut Meler sürprizi
NASA: Son 6 yılın en güçlü Güneş patlamasının yaşandı. Patlamanın etkisi yarın görülecek Bilim
NASA: Son 6 yılın en güçlü Güneş patlamasının yaşandı. Patlamanın etkisi yarın görülecek
Kuveyt'te 40 günlük yas ilan edildi Dünya
Kuveyt'te 40 günlük yas ilan edildi
Fenerbahçe Alagöz Holding rakibini farklı yendi Spor
Fenerbahçe Alagöz Holding rakibini farklı yendi
Arka Sokaklar 655. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? Magazin
Arka Sokaklar 655. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?
Samsun’da camide kendini mehdi ilan etti. Cemaat döve döve camiden dışarı attı Gündem
Samsun’da camide kendini mehdi ilan etti. Cemaat döve döve camiden dışarı attı