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Fransa’da protestolar büyüyor. 140’tan fazla kişi tutuklandı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaadi olan emeklilik reformunu hükümet mecliste oylama yapılmadan devreye almak için adım attığı 16 Mart'tan bu yana ülkenin farklı kentlerinde gösteriler düzenleniyor.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 11:31
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Fransa'da emeklilik protestoları büyüyor

Fransa’da protestolar büyüyor. 140’tan fazla kişi tutuklandı
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Fransa’da emeklilik reformu kabul edildikten sonra şiddet eylemleri devam ediyor. Bild’in haberine göre yalnızca başkent Paris’te 142 kişi tutuklandı.

Yayın kuruluşu BFMTV'nin polis kaynaklarına dayandırdığı habere göre 11 polis memuru yaralandı. Franceinfo'ya göre Saint-Étienne, Strasbourg, Amiens, Caen ve Toulouse gibi diğer şehirlerde de gösteriler düzenlendi.

BFMTV'nin bildirdiğine göre, yalnızca Paris'te yaklaşık 2.000 polis memuru görev aldı. Göstericiler çöp kutularını ateşe verdiler ve ‘’şiddet kullanacağız", "Macron istifa" gibi yazıların olduğu posterler açtılar.

Emeklilik yaşının kademeli olarak 62'den 64'e çıkarılmasına yönelik reform, muhalefetin sunduğu iki gensoru önergesinin reddedilmesinin ardından Pazartesi akşamı kabul edildi. Başkan Macron'un en önemli projelerinden biri olarak kabul ediliyor ve Fransa'da haftalardır reforma karşı tekrarlanan grevler ve şiddetli protestolar yaşanıyor.

Göstericiler reforma karşı yeni grevler ve protestolar planlıyorlar. CGT sendikasından gelen bir çağrıya göre, sendikalar Pazartesi akşamı reform geri çekilene kadar seferberliği artırma çağrısında bulundu.

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