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Emeklilik reformu kabul edildi. Paris sokakları karıştı

Fransa'da emeklilik reformunun nihai kabulüyle Paris'in farklı noktalarında gösteriler meydana gelirken, 113 kişi gözaltına alındı.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 09:03
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Fransa'da emeklilik reformunun kabulüyle Paris'te gösteriler patlak verdi

Emeklilik reformu kabul edildi. Paris sokakları karıştı
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Fransa'da hükümetin emeklilik reformunun nihai kabulüyle reforma karşı çıkanlar başkent Paris yanı sıra ülke genelinde farklı kentlerde sokağa inerken, zaman zaman polis ve göstericiler arasında gergin anlar yaşanıyor.

Paris'teki göstericiler Saint-Lazare garı, Cumhuriyet ve Bastille meydanları gibi farklı noktalarda toplanıyor. Göstericilerin ekseriyetini gençler oluşturuyor.

Temizlik işçilerinin grevi nedeniyle yaklaşık 2 haftadır başkentin sokaklarına yığılan çöp bidonlarını deviren göstericiler çöpleri ateşe verdi.

Fransız basınındaki habere göre, Paris'te şimdiye kadar 113 gösterici gözaltına alındı.

Muhalefetin emeklilik reformuna ilişkin hükümete karşı meclise sunduğu 2 gensoru önergesinin de reddedilmesiyle, reform nihai olarak kabul edilmişti.

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