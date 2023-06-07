Fransa'da emeklilik reformu protestosu: 14 gözaltı

Fransa’da kitlesel protestolara neden olan emeklilik reformuna karşı gösteriler devam ediyor. Başkent Paris’te binlerce kişi, emeklilik yaşını kademeli olarak 62’den 64’e yükselten tartışmalı yasanın geri çekilmesi için yeniden sokaklara indi. Sendikaların çağrısıyla ülke genelinde eğitim, enerji, ulaşım gibi farklı sektörler greve gitti. Gösteri öncesi polis tarafından yapılan kontrollerde 14 kişi gözaltına alınırken, güvenlik gerekçesi nedeniyle bazı metro istasyonları geçici olarak kapatıldı. Protesto nedeniyle 4 bini Paris'te olmak üzere yaklaşık 11 bin polis ülke genelinde konuşlandırıldı.

Göstericiler, yerel saatle 14.00’da Invalides Meydanı’ndan başlattıkları yürüyüşlerini, yerel saatle 19.00’da İtalya Meydanı’nda sona erdirdi. Protesto nedeniyle demiryolu ulaşımında hafif aksamalar yaşanırken, Paris-Orly Havalimanı’nda uçuşların 3’te 1’i iptal edildi.

ANARŞİSTLER POLİSLE ÇATIŞTI

Gösteriye katılan anarşist Kara Blok üyeleri, bazı dükkanlara ve otobüs duraklarına zarar verirken, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un favori restoranlarından La Rotonde’ye de saldırı girişiminde bulundu. Restoranın çevresini kuşatan güvenlik güçleri ile Kara Blok üyeleri arasında arbede çıktı.

Kara Blok üyeleri ayrıca, Nantes yakınlarında TotalEnergies'e ait Donges tesisinden yakıt tankerlerinin çıkışını engelledi.

2024 PARİS OLİMPİYAT OYUNLARI'NIN MERKEZİNE BASKIN

Bir grup gösterici ise, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın Paris'teki merkez binasına baskın düzenledi. Göstericiler, "Emeklilik yoksa, Olimpiyat Oyunları da yok" sloganı attı. Olay yerine gelen güvenlik güçleri, göstericileri binada çıkarırken, binada herhangi bir hasar meydana gelmediği ve şiddet olayının yaşanmadığı ifade edildi.

YASANIN GERİ ÇEKİLMESİNİ ÖNGÖREN YASA TASARISI ULUSAL MECLİS’TE GÖRÜŞÜLECEK

Emeklilik reformunun, Ulusal Meclis'te oylamaya sunulmadan Anayasa’nın 49. maddesinin 3. fıkrası kullanılarak kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Macron hükümetine karşı iki gensoru önergesi verilmişti. Verilen ilk gensoru önergesi 278 milletvekilinin lehte oy vermesine rağmen 287 olan oy çoğunluğunun 9 oyla sağlanamaması nedeniyle reddedilmişti. İkinci gensoru önergesi ise 94 lehte oy alarak başarısız olmuştu. İki gensoru önergesinin de Ulusal Meclis’te başarısız olmasının ardından emeklilik reformu yasalaşmıştı. Yasanın geri çekilmesini öngören bir tasarı ise 8 Haziran'da Ulusal Meclis'te görüşülecek.

Ülke genelinde protestolara yol açan reforma göre, Fransa'da 1 Eylül'den itibaren emeklilik yaşı her yıl 3 ay kademeli olarak artırılacak. Emeklilik yaşı 2027'de 63 yıl 3 aya, 2030'da ise 64 yıla ulaşacak. 2027'den itibaren emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl çalışmış olmak gerekecek.

(İHA)