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Fransa’da yaşayan göçmenlerin yüzde 3’ü Türkiye doğumlu

Fransa’da yaşayan 7 milyon kişinin, başka ülkede doğup Fransa’ya geldiği açıklandı.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 16:47
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Fransa’da göçmenlerin yüzde 3’ü Türkiye doğumlu

Fransa’da yaşayan göçmenlerin yüzde 3’ü Türkiye doğumlu
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BBC'nin haberine göre, Fransa’da yapılan bir çalışmada  2021 yılında nüfusun yüzde 10,3’ünün göçmen olduğu açıklandı.

Ülkenin ulusal istatistik kurumunun ilk defa göçmenlikle ilgili olarak açıkladığı istatistiklere göre 2021’de Fransa’da yaşayan yedi milyon kişinin “başka bir ülkede doğmuş bir yabancı” olduğu belirtildi.

1968 yılında ise bu rakam yüzde 6,5 idi.

O yıllarda Fransa’da yaşayan yabancıların çoğunun Avrupa’dan geldiği ancak 2021’de en çok Kuzey Afrika, Sahraaltı Afrika ve Asya’dan göçmenin bulunduğu aktarıldı.

GÖÇMENLERİN ÇOĞUNLUĞU KUZEY AFRİKA’DAN

Göçmenlerin yüzde 12’si Cezayir, yüzde 12’si Fas, yüzde 4’ü ise Tunus doğumlu.

Ayrıca yüzde 8’i Portekiz, yüzde 4’ü İtalya, yüzde 3’ünün İspanya’dan gediği ifade edildi.

TÜRKİYE DOĞUMLU OLANLAR YÜZDE 3

Göçmenler arasında Türkiye doğumlu olanların oranı ise yüzde 3.

Fransa’nın başkenti Paris’in nüfusunun ise beşte birinin göçmen olduğu belirtildi.

2021’de göçmenlerin üçte birinden fazlasının Fransa vatandaşlığı aldığı açıklandı.

Çalışmaya göre göçmenlerin geniş bir çoğunluğu topluma karışmış durumda; çok sayıda göçmenin çocuğu Fransa’da dünyaya geldi.

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