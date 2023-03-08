Fatih Altaylı Avrupa Birliği'nin seçimde kimi destekleyeceğini açıkladı: Göçmenleri kim Anadolu'da tutmak istiyorsa Batı’nın desteği ona olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 Mart’ta seçim kararı alacağız açıklamasının ardından gözler Cuma gününe çevrildi. Erdoğan "Seçim sürecinin bir an önce geride bırakılması şarttır. 10 Mart'ta seçim kararı alacağız.” dedi.

Millet İttifakı’da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olarak açıkladı.

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, sığınmacılar meselesi nedeniyle Avrupa Birliği'nin mevcut iktidarı destekleyeceğini söyledi.

Altaylı, “Anadolu’yu kim bir 'Göçmen hendeği' olarak kullanmayı kabul ediyorsa, Batı’nın desteği ona olacak.” İfadelerini kullandı.

“Avrupa Birliği, seçim döneminde muhtemelen mevcut iktidarı destekleyecek” diyen Altaylı “Mevcut iktidarın sürmesi için gereken hareket tarzı ne ise onu benimseyecek. “ diye belirtti.

Altaylı, bugünkü yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

"Avrupa Birliği, seçim döneminde muhtemelen mevcut iktidarı destekleyecek, mevcut iktidarın sürmesi için gereken hareket tarzı ne ise onu benimseyecek.

Bunun en temel nedeni ise hiç kuşkunuz olmasın 'Göçmenler meselesi' olacak.

Bunun ilk işaretleri gelmeye başladı bile. AB ülkeleri, muhalefetin seçimleri kazanması halinde göçmen politikasının değişecek olmasından duyacakları rahatsızlığı şimdiden dillendirmeye başladılar.

Anadolu’yu kim bir 'Göçmen hendeği' olarak kullanmayı kabul ediyorsa, Batı’nın desteği ona olacak."