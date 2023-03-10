Suriyeli ve Afganları getiren kaçakçıları affetmeyecekler. Türkiye hariç her ülke bu mücadeleyi veriyor

Meloni, kabinesini 26 Şubat'taki tekne faciasının yaşandığı güneydeki Steccato di Cutro beldesinde topladı.

Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, bu toplantıda, düzensiz göçte özellikle insan kaçakçıları için cezai müeyyideleri artıran, yasa dışı şekilde ülkeye girmiş ve sığınma talebi kabul edilmeyenlerin ülkelerine geri gönderilme sürecinin hızlandırılmasını öngören, ayrıca ülkeye yasal yollardan göçmen girişlerini kolaylaştıran düzenlemeler içeren yeni bir kararname kabul etti.

Bakanlar kurulunun ardından bir basın toplantısı düzenleyen Başbakan Meloni, geçen ayki facianın ardından kabineyi burada toplamasının "sembolik" bir değeri olduğunu ve böyle bir trajedinin yaşandığı yerde ilk kez bakanlar kurulu yapıldığını ifade etti.

Bakanlar kurulunda kabul ettikleri kararnamenin insan kaçakçılarına yönelik cezaları artırdığını belirten Meloni, "Bu kararname, insan kaçakçılığı yoluyla ölüm ya da ciddi yaralanmalara yol açanlar için 30 yıla kadar hapisle cezalandırılabilen yeni bir suç türü getiriyor." dedi.

Meloni, aldıkları yeni tedbirlerin, insan kaçakçılığını sona erdirmede kararlı olduklarını ortaya koyduğunu ifade ederek, "Yaşananlara tepkimiz daha serttir. Bu suçluları alt etmek için gereken her şeyi yapacağız. Bu insanlarla mücadele etmek istiyorum. Üçüncü bin yılda insan kaçakçılığını kabul etmeyeceğimiz ilkesini yerleştirmek istiyoruz." diye konuştu.

İtalya Başbakanı, bu konunun Avrupa Birliği (AB) düzeyinde ele alınması ve somut adım atılması gerektiğine yönelik çağrılarını da yineledi.

Meloni, acil somut eylem talebi için AB yönetimine yazı yazdığını ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'den de vites değişikliğine işaret eden bir yanıt geldiğini aktardı.

Meloni ve liderlik ettiği sağ koalisyon hükümeti, İtalyan güvenlik güçlerinin 26 Şubat'ta göçmenleri taşıyan teknenin batmasından önce kurtarma operasyonu yapmaması ve facianın ardından bölgeye yeterince ilgi göstermemesi nedeniyle sert şekilde eleştirilmişti.

Muhalefet, olayın ardından "Çaresizlik, bir kişinin çocuklarının hayatını tehlikeye atan bu seyahate çıkmasını asla haklı göstermez. Ben olsam böyle bir yolculuğa kalkışmazdım." diyen İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi’nin istifasını istemiş, Bakan Piantedosi ise sözlerinin yanlış yorumlandığını ifade etmişti.