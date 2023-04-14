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Fransa'da hükümetin emeklilik reformu için kritik gün

Fransa'da Anayasa Konseyi, hükümetin tartışmalı emeklilik reformunun geleceğini belirleyecek kararı bugün verecek.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 14:55
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Fransa'da hükümetin emeklilik reformu için karar günü

Fransa'da hükümetin emeklilik reformu için kritik gün
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Fransa’da 3 aydır gündemden düşmeyen reformun anayasaya uygun olup olmadığını belirleyecek Anayasa Konseyi kararı, yerel saatle 18.00'de açıklanacak.

Eski Fransa Başbakanı Laurent Fabius'un başkanlığını yaptığı toplam 9 üyeden oluşan Konsey, reformun anayasaya "tamamen aykırı", "kısmen aykırı" veya "uygun" olduğuna karar verecek.

Anayasaya uygun görülürse Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, reformu yürürlüğe koyabilecek.

Konsey, emeklilik reformunu anayasaya "tamamen aykırı" olarak değerlendirdiği takdirde reform yürürlüğe giremeyecek.

Anayasa Konseyi, reformu anayasaya "kısmen aykırı" bulursa Macron reformu anayasaya uygun olmayan maddelerden arındırılmış şekliyle yürürlüğe koyabilecek.

Reforma karşı çıkan göstericiler dün Konsey binasının önüne çöp dökerken İçişleri Bakanlığının talimatıyla Konsey binasının etrafında yarın sabaha kadar gösteri düzenlenmesi yasaklandı.

Polisin Konsey binasının önüne bu sabah bariyer kurmasıyla yerel basında böyle bir durumun "tarihi" olduğu değerlendirmesine yer verildi.

Ülke genelinde reforma karşı 100'ün üstünde gösteri düzenlenecek.

PARİS'TE REFORMA KARŞI GÖSTERİDE 80 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Emeklilik reformuna karşı, dün ülkede 12. kez kitlesel gösteriler düzenlenmişti. Başkent Paris'te düzenlenen gösteride 80 kişi gözaltına alınmış, 76 güvenlik gücü yaralanmıştı.

NE OLMUŞTU

Fransa'da hükümetin emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylama yapmadan Meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta başlayan kitlesel gösteriler devam ediyor.

Gösterilere sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanıyor.

Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Muhalefet ve hükümet, reformun anayasaya uygun olup olmadığının belirlenmesi için Anayasa Konseyine başvurmuştu. (AA)

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