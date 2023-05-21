Fransa’da ikinci tur sandığının kurulduğu yer şaşkınlığa neden oldu. Hapis ve para cezası verilebilir

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için yurt dışı merkezlerde oy verme işlemi sürerken, Fransızlar, ikinci tur sandığının Diyanet'e bağlı ibadet yerinde kurulmasına şaşırdı.

Kritik cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tur oylaması için yurt dışında oy verme işlemi sürüyor. Birçok merkezde kurulan sandıklara ilginin yoğun olduğu belirtilirken, Ankara-Paris hattında 'sandık krizi' çıktı.

Fransa'nın çok satan gazetelerinden Le Monde, ikinci tur sandığının Diyanet'e bağlı ibadet yerine kurulmasına şaşırdı.

Haberde, "Türk hükümetine bağlı olan Diyanet'e ait ibadet yerinde siyaset yapılamayacağı ilkesine aykırı olarak sandık kurdular" ifadelerine yer verilerek; laiklik ilkesine dikkat çekildi. Söz konusu haberde, sorumluların 1 yıl hapis ve 15 bin euro para cezasına çarptırılabileceğine işaret edildi.