İşte ikinci turun kaderini etkileyecek araştırma. Erdoğan’ın anormal oy aldığı yerleri tek tek sıraladılar

Yeniçağ Özel / Serkan Talan

Araştırma şirketi Polimetre, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda kullanılan oyları analiz etti. Araştırmadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ‘normalin dışında’ 1 milyon 650 binden fazla oy çıktı.

Polimetre’nin yaptığı araştırma Erdoğan’ın oy oranının, AKP ve MHP’nin son 6 Seçimdeki (4 Genel Seçim, 1 Referandum, 1 Yerel Seçim) Oy Oranları Toplamının en düşük olanından fazla olamayacağı varsayımına dayanıyor.

Yapılan araştırmada illerdeki oy oranları esas alınarak Erdoğan’a 1 milyon 650 binden fazla ‘Normalden fazla Erdoğan oyu’ hesaplandı.

Yapılan analize göre Erdoğan’a giden normal olmayan oylar en fazla İstanbul’da görüldü. İstanbul’daki oyların sayısı. 191 bin 800 oldu. İstanbul’u ise 130 bin 600 oy ile Diyarbakır ve 118 bin 300 ile Şanlıurfa takip etti.

Erdoğan’a çıkan olağandışı oyların büyük bir çoğunluğunun Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu’daki illerden çıkması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda Diyarbakır’da Erdoğan’ın oyu yüzde 26.48 olurken Kılıçdaroğlu ise yüzde 71.96 oranında oy aldı. Diyarbakır’da Milletvekilliği seçiminde Yeşil Sol Parti’ye verilen oyların bazılarının tutaklarda Cumhur İttifakı’nın bileşenlerine verildiği iddia edilmişti.

Seçim günü çok sayıda usulsüzlük paylaşımlarının yapıldığı Şanlıurfa’da ise Erdoğan oyu yüzde 62 olurken, Kılıçdaroğlu’nun oyu ise yüzde 36,08 oldu.

Erdoğan’a en fazla olağan dışı oyun çıktığı İstanbul’da ise Kılıçdaroğlu yüzde 48.56 oy alırken Erdoğan’ın oyu ise yüzde 46.68 oldu.

KONYA’DA BİLE OLDUKÇA FAZLA ‘NORMALİN DIŞINDA’ OY ÇIKTI

Araştırmadan çıkan çarpıcı bir sonuç da Konya’dan çıktı. AKP’nin her seçimde oldukça yüksek oy aldığı Konya’dan Erdoğan’a 73 bin 100 olağan dışı oy çıktı. Konya’da Erdoğan’ın oyu yüzde 68.94 olurken Kılıçdaroğlu’nun oyu ize yüzde 23.92 seviyesinde yer aldı.

Öte yandan araştırmada 28 ilde Erdoğan’a normal dışı oya rastlanmadı. Olağan dışı oyların görülmediği iller arasında Erdoğan’ın fazla oy aldığı Orta Anadolu kentleri de yer aldı. Söz konusu kentler arasında Kılıçdaroğlu’nun ilk turu önde tamamladığı kentler de yer aldı.

İLÇELERDE DE DURUM FARKLI DEĞİL

Polimetre’nin yaptığı araştırmada ilçeler bazında da Erdoğan’a oldukça fazla normal dışı oy çıktı. Araştırmaya göre Erdoğan’a 10 bin ve üzeri normalin dışında oyun çıktığı ilçelerdeki toplam olağan dışı oy sayısı 618 bin 380 oldu. Öte yandan ilçelerde Erdoğan’a giden normalin dışındaki oy sayısı toplam 1 milyon 990 bin 670 olarak hesaplandı.

Erdoğan’a en fazla normalin dışında oy 38 bin 440 ile Sivas’ın merkezinden çıktı. İkinci sırada ise 31 bin 950 ile Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi yer aldı. Erdoğan’a normalin dışında 10 binden fazla oyun çıktığı ilçe sayısı 38 olurken 104 ilçe ise ‘karadelik’ olarak tanımlandı. Söz konusu ilçelerde de Erdoğan’a normalin dışında binlerce oy çıktı.

Polimetre’nin araştırmasının seçimin ikinci turunda sandık güvenliği konusunda muhalefet partilerine ışık tutması bekleniyor.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN İLÇELERİ SIRALADI

Araştırma şirketi Polimetre yaptığı araştırmada ikinci turda özellikle dikkat edilmesi gereken ilçeleri sıraladı.

İşte o ilçeler:

ADANA-KOZAN, ADIYAMAN-KAHTA, BATMAN-MERKEZ, BINGOL-MERKEZ, BOLU-MERKEZ, DIYARBAKIR-BAGLAR, DIYARBAKIR-CINAR, DIYARBAKIR-ERGANI, DIYARBAKIR-KAYAPINAR, DIYARBAKIR-SUR, DIYARBAKIR-YENISEHIR, GAZIANTEP-SAHINBEY, GAZIANTEP-SEHITKAMIL, HATAY-KIRIKHAN, HATAYREYHANLI, ISTANBUL-SULTANBEYLI, KAHRAMANMARAS-DULKADIROGLU, KAHRAMANMARAS-ONIKISUBAT, KAYSERI-DEVELI, KONYA-EREGLI, MALATYABATTALGAZI, MANISA-TURGUTLU, MARDIN-ARTUKLU, MARDIN-KIZILTEPE, MERSIN-TARSUS, MUS-MERKEZ, SAKARYA-HENDEK, SAMSUN-ILKADIM, SANLIURFAAKCAKALE, SANLIURFA-EYYUBIYE, SANLIURFA-HALILIYE, SANLIURFA-HARRAN, SANLIURFA-SIVEREK, SANLIURFA-VIRANSEHIR, SIVAS-MERKEZ, VAN-ERCIS, VAN-IPEKYOLU, VAN-TUSBA