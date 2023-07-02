Fransa’da “Mülteciler gitmesin” diyen derneğin başkanı da ülkeyi karıştıran mültecilerden dayak yedi

Editör: İsa KARAARSLAN

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayılan bir videoda; Fransa caddelerinde sığınmacılar tarafından yumruklarla, sopalarla, taşlarla, tokat ve tekmelerle dövülen bir kişi görülüyordu.

Bu kişi normal yolunda yürüyormuş gibi görünüyor, elindeki çantasıyla yoldan geçiyormuş izlenimi veriyordu.

SIĞINMACILARIN FRANSA'DA KALMASINI SAVUNMUŞ

Bahsi edilen video için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Söz konusu olan videoda sığınmacılar tarafından dayak yiyen bu kişinin, sığınmacıların Fransa'da kalmasını savunan Barış Melekleri Derneği'nin başkanı olduğu ifade edildi.