Ürdün ve Suriye sığınmacılar için anlaştı 1 milyonu ülkesine dönüyor. Darısı bizim başımıza

Suriye lideri Esad ile Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen el Safedi arasında gerçekleşen görüşme sonrasında, Suriye ve Ürdün sığınmacıların dönüşü için anlaşma sağladı.

Ürdün ve Suriye sığınmacılar için anlaştı 1 milyonu ülkesine dönüyor. Darısı bizim başımıza

Haber3'te yer alan bilgilere göre, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen el Safedi’nin dün Suriye’nin başkenti Şam’a yaptığı resmi ziyarette ana gündem, Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşü oldu.

Ürdünlü bakan Şam’da Suriyeli mevkidaşı Faysal Mikdad ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile bir araya geldi.

Görüşmede, Suriyeli sığınmacıların geri dönüşünün kendileri için öncelik olduğunu ifade eden Esad, geri dönüşler için altyapının, her türlü yeniden yapılanma ve rehabilitasyon gerekliliklerinin güvence altına alınması gerektiğini söyledi.

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’nın haberine göre Esad ayrıca, Suriye devleti tarafından gerek yasal gerekse uzlaşmalar düzeyinde alınan tüm önlemlerin, sığınmacıların dönüşü için en iyi ortamın sağlanmasına katkı sağladığını kaydederek bu konunun “Hiçbir şekilde politize edilmemesi gereken tamamen insani ve ahlaki bir mesele” olduğunu belirtti.

Ürdünlü Bakan Safedi de Suriyeli sığınmacıların dönüşüne katkıda bulunmak amacıyla Suriye ile ikili ilişkileri güçlendirmek istediklerini ifade etti. Sığınmacıların gönüllü dönüşü için Suriye’ye uluslararası yatırımların artırılması gerektiğini ifade eden Safedi, Suriyelilerin dönüşüne katkıda bulunan ikili alanlarda Şam hükümetiyle birlikte çalışma konusunda anlaşma sağladıklarını bildirdi.

ÜRDÜN’DE 1 MİLYONU AŞKIN MÜLTECİ VAR

Ürdünlü bakanın Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad'la görüşmesinde de gündemin ilk sırasında sığınmacı konusu vardı. Görüşme sonrası düzenlenen bazın toplantısında Mikdad, “Suriye'ye açılan savaş çevre ülkelerde de birçok soruna yol açtı. Ürdünlü kardeşlerimizle sığınmacı dosyası dahil bir dizi konuyu ele aldık” dedi.

Ürdün, 2011’de patlak veren Suriye’deki savaştan en çok etkilenen ülkelerden biri oldu. Ülkede çoğu Suriyeli 1 milyonu aşkın sığınmacı yaşıyor. En fazla Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye ise dünyada en fazla sığınmacı barındıran ülke.

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