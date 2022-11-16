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Fransa'ya kötü haber. Eksik sayısı 5'e yükseldi

Fransa Milli Takımı, antrenmanda sol dizinden sakatlanan Christopher Nkunku'nun Dünya Kupası kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 10:05
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Fransa'da Nkunku sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı

Fransa'ya kötü haber. Eksik sayısı 5'e yükseldi
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2022 Dünya Kupası'na sayılı günler kala Fransa'ya Christopher Nkunku'dan kötü haber geldi.

Takımın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Christopher Nkunku antrenmanda sakatlandı ve Dünya Kupası kadrosundan çıkarıldı. Tüm takım, Christopher'ın üzüntüsünü paylaşıyor ve bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor." ifadeleri yer aldı.

EKSİK SAYISI 5'E YÜKSELDİ
Christopher Nkunku'nun Dünya Kupası kadrosundan çıkarılmasının ardından Fransa Milli Takımı'nın turnuva kadrosuna sakatlık nedeniyle yazamadığı isim sayısı 5'e yükseldi.
Son şampiyon Fransa'da Mike Maignan, Presnel Kimpembe, N'Golo Kante ve Paul Pogba sakatlıkları nedeniyle kadroya dahil edilememişti.

İLK MAÇ SALI GÜNÜ
2022 Dünya Kupası'nda D Grubu'nda yer alan Fransa, ilk maçında 22 Kasım Salı günü Avustralya ile karşılaşacak.

İkinci maçını Danimarka ile oynayacak Didier Deschamps'ın ekibi, Tunus karşılaşmasıyla grup etabını tamamlayacak.

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