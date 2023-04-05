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Fransa'da hükümetle sendikalar emeklilik konusunda anlaşamadı

Fransa'da haftalardır devam eden grev ve gösterilerden sonra, ilgili sendika ile hükümet yetkilileri görüşme yaptı ancak sonuç çıkmadı.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 14:54
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Fransa'da sendikalarla hükümet anlaşamadı

Fransa'da hükümetle sendikalar emeklilik konusunda anlaşamadı
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Fransa'da emeklilik reformuna karşı haftalardır grev ve gösteriler organize eden sendikaların temsilcilerinin, Fransa Başbakanı Elisabeth Borne ile reforma ilişkin görüşmesinden bir sonuç çıkmadı.

BAŞBAKANLIKTA BİR ARAYA GELDİLER

Fransa'nın önde gelen sendikalarının temsilcileri ile Borne, başta emeklilik reformu olmak üzere çeşitli meseleleri ele almak üzere, başkent Paris'te, Başbakanlıkta bir araya geldi.

Tarafların uzlaşamaması üzerine bir saatten kısa süren görüşmeden sonra sendika yetkilileri, yerel basına açıklamalarda bulundu.

Fransız Hristiyan İşçileri Konfederasyonu (CFTC) Başkanı Cyril Chabanier, görüşmede Borne'ye emeklilik reformunun ne kadar adaletsiz olduğunu ve geri çekilmesinden başka demokratik bir çıkış yolu göremediklerini aktardıklarını belirtti.

Chabanier, reformun, mevcut emeklilik sistemindeki eşitsizliği derinleştirdiğine dikkati çekerek Fransa'daki "sosyal krize, demokratik krizin" de eklendiği yorumunu yaptı.

HÜKÜMETİ RADİKAL OLMAKLA SUÇLADI

Genel İş Sendikası (CGT) Genel Sekreteri Sophie Binet de "radikalleşmiş" bir hükümetle karşı karşıya olduklarını savunarak "Başbakan, reformun geri çekildiğini açıklamazsa toplantıyı terk etme kararı almıştık ve öyle de yaptık." dedi.

Fransa Başbakanı Borne ise görüşmede sendikalara emeklilik reformunun gerekliliğinin belirtildiğini, sendikalar olmadan ilerlemeyi düşünmediklerini kaydetti. Öte yandan, yaklaşık 50 kadar emeklilik reformu karşıtı, Paris'in Şanzelize Caddesi'ndeki Zafer Takı'na çıkarak "64'e hayır" pankartı astı.

EMEKLİLİK REFORMU KRİZİ

Fransa'da hükümetin, emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylama yapmadan Meclisten geçirme kararı üzerine, 16 Mart'ta başlayan gösteriler devam ediyor.

Gösterilere sert müdahale eden polis ile protestocular arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanıyor.

Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alındı. (AA)

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