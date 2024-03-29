Fransa’da sürpriz enflasyon

Kaynak: Bloomberght
Fransa’da sürpriz enflasyon
Fransa'da martta tüketici fiyatları bir önceki yıla oranla yüzde 2,4 artış gösterdi. Tahmini yüzde 2,8 artması öngörülüyordu. Hizmet enflasyonu şubattaki yüzde 3,2'den martta yüzde 3'e gerileme gösterdi.

Fransa'da enflasyon 2,5 yıl sonra ilk defa yüzde 3'ün altına geriledi. Böylelikle Avrupa Merkez Bankası'nı faiz oranlarını düşürmeye yönlendiren eğilimini doğrulamış oldu.

İstatistik ajansı Insee’nin yaptığı açıklamada, euro bölgesinin ikinci büyük ekonomisinde tüketici fiyatlarının bir önceki aya kıyasla yüzde 3,2'lik artış sonrasında marta oranla yüzde 2,4 arttığını belirtti.

Gelecek hafta Euro Bölgesi’ne dair verilerin, para bloğunun oranının şubat ayındaki yüzde 3,1'den yüzde 3'e hafif bir yavaşlama göstermesi tahmin ediliyor.

Enflasyonun Avrupa Merkez Bankası'nın yüzde 2 hedefine yaklaşmasıyla beraber politika yapıcıların çoğu, Başkan Christine Lagarde'ın ilk faiz indiriminin yapılacağı mesajını bu yönde destekledi.

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