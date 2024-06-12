Fransa'da yangın. Bütün kasaba tahliye edildi

Var itfaiye ekiplerinin bildirdiğine göre, Vidauban kasabasında yerel saatle 15.00 civarında yeşil alanda yangın başladı.

Olaya müdahale için 430 itfaiyeci, 3 uçak, 2 helikopter ve 137 araç olay yerine sevk edildi.

Henüz kontrol altına alınamayan yangın, şimdiye kadar 600 hektarlık yeşil alanın yok olmasına sebep oldu. Yangın olayında herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Vidauban ve Plan-de-la-Tour kasabalarını birbirine bağlayan yollar, güvenlik önlemi olarak araç trafiğine kapatıldı.

Her iki kasabada belirli noktalarda yaşayan vatandaşlar, güvenlikleri sağlamak adına tahliye edildi.