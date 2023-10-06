Fransa'dan sonra Yunanistan'ı da tahta kuruları bastı

Aylardır tahta kurularıyla mücadele eden Fransa'dan sonra şimdi de Yunanistan'ın aynı durumdan başı dertte.

Fransa'dan sonra Yunanistan'ı da tahta kuruları bastı

2024 Paris Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak Fransa'da da hemen her yerde karşılaşılan "tahtakurusu istilası"na ilişkin endişeler artmış, böcek okullarda da görülmüştü. Aylardır bu durumla mücadele eden Fransa’nın ardından şimdi de Yunanistan’ın istilaya uğradığı açıklandı.

Yunanistan Tahtakurusu İlaçlama Şirketleri Birliği (SEAME) Başkanı Yorgos Lambru, Yunan Radyo ve Televizyon Kurumu ERT'ye yaptığı açıklamada, ülke genelinde özellikle turistik bölgelerde sıkça görülen tahtakuruları nedeniyle "alarm durumuna" geçildiğini belirtti.

Tahtakurularının bagaj ve toplu taşıma araçlarıyla kolaylıkla yayılabileceğine dikkati çeken Lambru, böceklerin otel, kamp ve apartman dairelerinde görüldüklerini bildirdi.

Lambru, özellikle yaz aylarında artış gösteren tahtakurusu tehdidinin giderek arttığına işaret ederek, halk sağlığının olumsuz etkilenmemesi için ilaç kullanımında dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

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