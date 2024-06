Fransa'ya vuran büyük piyangoyu açıkladı

Bu yıl, Avrupa Futbol Şampiyonası’nın 17. kez bir araya getirdiği, finale kalan A Milli futbol takımları Almanya’da kozlarını paylaşmaya devam ediyor.

Bu kupayı 2 kez müzesine getiren 1 milyar Euro değerindeki ‘’Maviler’’ lakaplı Fransız ekibi, adeta Avrupa’nın en iyi takımlarından kurulu 11 ile çıktığı Avusturya önünde, tesadüfü bir gol ile ilk yarıyı ve maçı 1-0 önde ve galip kapattı.

‘’Bizim Çocuklar’’ lakaplı Avusturya takımı ise genelde Avrupa’da top koşturan oyuncularıyla çıktığı bu gecede, ilk golü koklayan ama tamamlayamayan taraf oldu. Oyunun 34. dakikasında Baumgartner öyle bir gol kaçırdı ki, bilseydi 4 dakika sonra talihsiz bir gol yiyeceklerini sanırım dizlerini döverdi!

Çünkü; karşılaşmanın ilk tehlikeli bu pozisyonundan 4 dakika sonra, önümüzdeki sezon yılda 21 milyon Dolar karşılığında Real Madrid takımının formasını giyecek olan PSG’nin oyuncusu, milli takım kaptanı Mbabpe’nin, sağdan sıfır çizgisinden kestiği topa kafa ile fren yaptırmak isteyen! Avusturyalı stoper, M’gladbachlı Wöber, ters bir vuruşla topu filelerine şık bir şekilde gönderince, sanırım içinden şöyle demiştir: ‘’Şu an yer yarılsa da yerin dibine girsem ve beni kimse görmese!’’ bilirim o acıyı, o duyguyu!

Düsseldorf Arena’daki karşılaşmada her iki ülkenin taraftarları tribünleri doldururken, D Grubu’nun bu ikinci karşılaşmasında bu şampiyonaya 4. kez katılan kırmızı-beyazlılar, 27’lik yaş ortalamalarıyla biz bu kupaya beleşten gelmedik mücadelesini sergiledi! Oyunun üçte birlik ilk bölümünde, Fransa gibi onlarda net bir gol pozisyonu bulamamıştı.

*

Genelde ilk 45 dakikada birbirlerine yoklama çeken her iki takım, ikinci yarı eteklerindekileri son taşları sahaya dökerek oynamaya başladı! Çünkü, bu tür maçların telafisi zor oluyordu.

Kırmızı beyaz mavililerin kaptanı Mbabpe, 2. yarının ilk tehlikeli gelişen atağında meşin yuvarlağı köşeye plaselediyse de, topun yan direğin kenarından auta çıkması, Avusturya ekibin talihiydi.

Avusturya A Milli Takımı’nın Alman teknik patronu Ralf Rangnick, 2’ nci 45 dakikada bazı rizikoları da göz önüne alarak, beraberlik için gerekli talimatları devre arasında soyunma odasında vermiş olacak ki, 237 milyon Euro değerindeki takımı, sahayı kullanmakta daha pahalı Fransa ekibinden aşağı kalmadı.

Fransız teknik adam Didier Deschamps ise maçın üçte birlik son bölümünde; hem defans bloğunu, hem orta sahayı, hem de forvet hattını kenar çizgiden sık sık uyarırken, bu zor maçı tek gol ve 3 puan ile tamamlayarak, grubundaki Hollanda ile ilk maçlarını aynı puanla geçerek kol kola girdi!

Mbappe'nin yerine oyuna giren Milanlı Giroud’un, net kaçırdığı gol sahnesini saymazsak, Avusturya ekibinin son uzatmadaki 9 dakikalık sürede, beraberlik hamleleri sonucu değiştirmedi.

Bu 90 dakikanın İspanyol hakem triyosu ve orta hakemi Jesus Manzano ise çok önemli bir tartışma yaratacak her hangi bir pozisyona imza atmayarak, temiz bir maç yönetti.