Trabzonspor'da kupa kazanmak kadar önemli olan gelişmeyi açıkladı

UEFA Avrupa Ligi’nde ve Süper Lig’de start veren Trabzonspor Kulübü, bir yandan dış transferlere devam ederken, bir yandan da ekonomik anlamda ciddi destek gelebileceği, yıllardır mücadelesini verdiği iki önemli arazi için, nihayet mutlu sona birkaç gün önce ulaştı biliyorsunuz.

Yalnız, bu konunun önemini tam olarak kaçıranlar için, bu duruma biraz daha açıklık getirmek istedim.

Trabzonspor'un 1994 yılı Eylül ayında başlayan Kartal arazisi tahsis sözleşmesi, hatırlayacağınız gibi 2023 yılı Ağustos ayında 29. yılını doldurarak sona ermişti.

Bu tarihten itibaren; Trabzonspor yönetim kurulunun yoğun çaba ve uğraşları sonucunda, Ağustos 2024 tarihinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından "15.12.1995 gün ve 95/7682 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan Trabzonspor Kulübüne’’ İrtifak hakkı tesis edilmesi ve bu işlemlere ilişkin, tapu daireleri nezdinde resmi senet, resmi belge vb… türlü evrakı imzalamak üzere yeniden yetki verilerek, Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile resmi sözleşme imzalandı.

Trabzonspor’un yapmayı düşündüğü gelir getirici çalışmalara; kulübün ekonomik yapısının sürdürülebilir ve sağlıklı bir yapıya kavuşturulmasında, ciddi katkı sağlayacağına inandığımız "Kartal arazisi İrtifaki ve üst kullanım Hakkı" için bu konuyu Trabzonspor yönetim kurulu, başta bordo-mavili kulüp başkanı Ertuğrul Doğan, As Başkan Zeyyat Kafkas, proje ve sponsorluklardan sorumlu Birhan Emre Yazıcı olmak üzere, atağa kalkarak dört koldan ağırlık vermişlerdi.

Önce Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nden devralınan hakları aynen Trabzonspor A.Ş.’ye devretme kararı alındı.

Ardından Trabzonspor kulübü yönetim kurulu; 10.12.2016 tarihli olağan genel kurulunda almış olduğu yetki kararına dayanarak, Trabzonspor sportif A.Ş Yönetim Kurulu 09.08.2024 toplantısında aldığı karar gereği;

Trabzonspor Kulübü'ne ait olan; İstanbul İli, Kartal İlçesi, Aşağı Mahalle Çayırlar Mevkii adresindeki, 12.452 m2 yüzölçümlü, 10164 ada ve 64 parsel numaralı, 707,00 m2 yüzölçümlü 10164 ada ve 42 parsel numaralı taşınmazlar üzerindeki, 30 yıllık "Daimi ve Müstakil Üst Hakkı"nın, Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. firmasının 08.08.2024 tarihli raporu ile tespit edilen 4.061.813.000-TL ile Başkent Taşınmaz Değerleme A.Ş. gayrimenkul değerleme firmasının, 08.08.2024 tarihli raporu ile tespit edilen 3.924.705.000 -TL lik değerleme tutarlarının ortalaması olan, 3.993.259.000-TL bedelle Trabzonspor Kulübü'nden devralınmasına karar verdi.

Öte yandan, bugüne kadar bordo-mavili kulübün ana merkezi olan Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri dışında kalan yani doğu yönünde işğaliye yöntemi ile, kullandığı Trabzon Havaalanı Altı adresindeki 40 bin m²'lik alanının irtifak hakkınıda yine T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın oluru ile 29 yıllık süreyle tahsis alınması çok önemliydi.

Bu iki önemli proje kamuoyuna duyurulmasına rağmen, sanırım SK Rapid Wien ve Sivasspor maçları nedeniyle arada kaynayarak gitti.

Bence bu iki operasyon arada kaynayıp gidecek bir konu değildi, Trabzonspor Kulübü, geleceğe dönük ekonomik anlamda da, sıkıntılı bir süreci aşarak, önemli bir işe imza attı.

Sadece hatırlatmak istedim.