Trabzonspor'da hayal kırıklığı yaratan isimleri açıkladı

Avrupa’da Rapid Wien önündeki ilk 11’den sonra, bu akşamki 11’i daha yerinde buldum ama onlarda birbirini tanımıyor halen, onu gördüm...

Özellikle; Okay ve Bardhi ile orta sahada, Barisic ile sol bekte, Trezeguet ile sol kanatta başlamasına, misafir tribününün yarısını dolduran hatırı sayılır sayıdaki bordo-mavili taraftarı da arkasına alan Trabzonspor, lige galibiyetle başlamak istedi ama olmadı. O zaman yenemiyorsan yenilme.

Yalnız, Okay Yokuşlu’nun ilk 45 dakikada, tehlikeli bölgede iki kez çömezce topu kaptırması bordo-mavili yürekleri ağızlara getirdi. Haliyle bu hatalara hemen arkasında duran ve destek veren, Rapid Wien maçının dökülenlerinden Stefan Savic, devre arasında yerini kulübedeki Mendy’ye bıraktı.

Karşılaşmanın ilk 20 dakikasında oyuna hakim olan taraf Avcı’nın ekibiydi. İlerleyen sürede genelde birbirlerine yoklama çeken her iki ekip, futbol adına da bir fotoğraf ortaya asla koyamadı! BG Grup 4 Eylül Stadyumu’nda, zeminin daha ilk maçta bu kadar sulanmış ve ağır olmasına da bir anlam veremedim!

Ağır ve çok kötü bir zemin.

Her iki takımda meşin yuvarlağa basmakta ve pas yapmakta ve de oyun kurmakta çok zorlandı. Pas hataları ve ikili mücadelelerdeki fauller, üst seviyelere çıktı.

Yiğidoların, kırmızı-beyazlı takımlarını tribünlerin çoğunu dolduramasalar da yalnız bırakmamaları, teknik adamları Bülent Uygun içinde pozitif bir katkıydı!

Trabzonspor, pas trafiğini olgun ve akıllı paslarla destekleyemeyip, geçişlerde bazen top kayıpları da yaşayınca, kalesinin ağzında ciddi sıkıntılar yaşadı.

Her iki takımda ilk 45 dakikayı, hak ettikleri skorla golsüz kapattı.

*

Bordo mavililer 2. bölgeden, Net Global Sivasspor’un alanında kalan 3.bölgeye maalesef süratle ve tek pasla çıkamadı, hızla çoğalamadı. Henüz o aşamada değil. Ev sahibinin de ondan aşağı kalır tarafı yok.

Sivasspor, oyunun üçte ikilik bölümü bittiğinde gole en çok yaklaşan ilk oldu. Kaptanları Uğur Çiftçi’nin sol çaprazdan nefis falsolu volesi, bordo-mavili kalenin üst direğinde patladı.

Nijeryalı Nwakaeme, şu andaki form ve gücüne göre girmesi gereken dakika da Cihan’ın yerine oyuna girdi. Yani 61’de. Yine etkili olamadı. Adam yürüyerek oynuyor.

Bu dakikalarda kırmızı-beyazlılar, konuk ekibin üzerine fazla gelmeye başladı ama kaledeki tecrübeli eldiven kaptan Uğurcan, bunları uzaklaştıran ve alkışı alan isim oldu. İyi ki vardı. Denswil’ de bugün tehlikeleri uzaklaştırmak adına iyi işler yaptı.

Oyunun ikinci yarısı içerisinde, iki takımda tüm hamle oyuncularını kullanmasına rağmen skor tabelasını değiştiremediler.

Kötü oynadılar ve hak ettikleri birer puanlık golsüz skoru aldılar.

Trabzonspor, hazır değil ve henüz tempolu oyuna geçemedi. Bunu bir an önce üzerinden atması lazım. Yoksa sıkıntı büyür.

Unutmadan; bu 90 dakika başlamadan, TFF’nin ve her iki kulübün başkanlarının tribünlere çiçek atması ve futbolun birer kardeşlik mesajı olduğunu iletmeleri de, bu akşamın en yerinde tek hareketi oldu.