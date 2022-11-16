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Fransa'dan Azerbaycan'a yaptırım kararı 

Fransız Senatosunda, "Azerbaycan'a yaptırım uygulanması ve Azerbaycan askerlerinin Ermenistan'ın olduğu iddia edilen topraklardan çekilmesini amaçladığı" belirtilen önerge görüşüldü.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 09:54
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Fransız Senatosu önergeyi kabul etti: Azerbaycan'a yaptırım uygulamaya hazırlanıyor

Fransa'dan Azerbaycan'a yaptırım kararı 
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Senatörler Bruno Retailleau, Christian Cambon, Eliane Assassi, Patrick Kanner, Herve Marseille ve Gilbert-Luc Devinaz'ın teklif ettiği önergenin görüşmelerinde, 1 "hayır", 36 "çekimsere" karşı 295 "evet" oyu kullanıldı.

Bağlayıcılığı bulunmayan önergede, Azerbaycan güçlerinin ve müttefiklerinin Ermenistan'a ait olduğu öne sürülen topraklardan çekilmeleri talep edildi.

Önergede, senatörler Fransız hükümetine de, Avrupalı ortaklarıyla Azerbaycan liderlerinin mal varlıklarına el konulması ve Azerbaycan gaz ve petrolüne ambargo uygulaması gibi sert tepkileri göz önünde bulundurması çağrısı yaptı.

Fransız hükümetinden Karabağ'da insani yardım bürosu açması istenen önergede, Fransa'nın Ermenistan'a desteğini her şekilde göstermesi talep edildi.

Öte yandan, senatörler önergede Fransa'yı, uluslararası tanınan sınırlarında Ermenistan ve halkının güvenliğinin garanti altına alınması için girişim başlatmaya ve bu kapsamda uluslararası toplumun himayesinde bir uluslararası güç konuşlandırılması talebinde bulunmaya çağırdı.

Bu önergeyle ayrıca, "9 Kasım 2020 tarihli ateşkes anlaşmasını uygulanması ve Azerbaycan ve Ermenistan arasında kalıcı barışın sağlamasına yönelik her türlü girişimin teşvik edilmesinin hedeflendiği" ifade edildi.(AA)

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