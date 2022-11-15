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Burnu kolundan yeniden doğdu. Kanserden burnunu kaybetmişti. Dünyayı şoke eden tedavi

Fransa’da kanser nedeniyle burnunu bir kısmını kaybeden kadının kolunda yapılan tedavi sonra yeniden çıktı.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 10:14
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Fransa’da burnunu kaybeden kadının kolunda yeniden burun çıktı. Tıp dünyasında bir ilk

Burnu kolundan yeniden doğdu. Kanserden burnunu kaybetmişti. Dünyayı şoke eden tedavi
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Fransa'da kanser nedeniyle burnunu kaybeden kadına uygulanan tedavi tıp dünyasında ses getirdi.

Daily Mail'in haberine göre Carine isimli 50 yaşındaki kadın, sinüsündeki tümör nedeniyle 2013'te geçirdiği ameliyatta burnunun büyük bölümünü kaybetmişti ve 8 yıldır bu şekilde yaşıyordu. Ameliyat sayesinde ölümden dönen bir çocuk annesi kadın, koku alma duyusunu kaybetmesi nedeniyle evden çıkmaya korkar hale gelmişti.

3D YAZICI YÖNTEMİ

Ameliyat öncesinde kadının burnunun bir kopyasını 3D yazıcıyla alan uzmanlar, bu örneği yeni tıp teknolojileri için buzda bekletti. Doktorlar temmuzda kadının koluna bir cihaz yerleştirerek kolda burun gelişmesini sağladı.

Gelişen yeni implant teknolojiyle burun örneği hastanın kolunda deri altına nakledildi. İki ay içinde kolunun alt bölgesindeki doku, hücre ve kan damarlarının gelişmesiyle Carine'nin burnu kolunda yeniden doğdu.

BURNU KOLUNDA YENİDEN DOĞDU

Ameliyatla kolda gelişen burun daha sonra hastanın yüzüne nakledildi. Toulouse Üniversite Hastanesi'nden bir ekip tarafından yürütülen tedaviye kulak burun boğaz ve yüz nakli uzmanları destek verdi.

Yıllardır hiçbir şeyin kokusunu alamayan Carine, yeni burnuyla yeniden koku aldığını fark edince b

Daha önce de Malcolm MacDonald'ın kolundan yapay penis üretilmesi tıp dünyasında gündem olmuştu. 47 yaşındaki MacDonald, bir enfeksiyon nedeniyle penisinin çürümesinin ardından 6 yıl boyunca kolunda büyüyen yapay penisle yaşamış, daha sonra yapay penis ameliyatla yerine nakledilmişti.

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