16 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Fransızlar tartışmalı emeklilik reformuna karşı ülke genelinde sokağa indi

Fransızlar tartışmalı emeklilik reformuna karşı ülke genelinde sokağa indi

Fransa'da, Genel İş Sendikası (CGT) başta olmak üzere çok sayıda sendikanın çağrısıyla emeklilik reformuna karşı gösteriler düzenledi.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 11:29
Takip Et

Fransızlar emeklilik reformuna karşı sokağa indi

Fransızlar tartışmalı emeklilik reformuna karşı ülke genelinde sokağa indi
+
Aa
-

Fransa hükümetinin, emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı hedefleyen emeklilik reformuna karşı ülke genelinde eğitim, ulaşım gibi farklı sektörler greve gitti ve büyükşehirler başta olmak üzere 200'den fazla noktada gösteriler yapıldı.

Başkent Paris'te Invalides Meydan'ında başlayan gösteri, İtalya Meydanı'nda sona erdi.

Gösteride polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Biber gazı ve cop kullanan polis, bazı göstericileri gözaltına aldı.

Bazı göstericiler, iş yeri vitrinleri ve otobüs duraklarının camlarını kırdı.

İçişleri Bakanlığı ülke genelinde 480 bin kişinin gösterilere katıldığını belirtirken, CGT sendikası bu rakamı 1,7 milyon olarak açıkladı. Paris Emniyet Müdürlüğü, Paris'teki gösteri sırasında 17 kişinin gözaltına aldığını aktardı.

Öte yandan işçi sendikaları, parlamenterleri yarın Senato ve Ulusal Meclis'te görüşülecek emeklilik reformuna ilişkin yasa tasarına karşı oy kullanmaya çağırdı.

TARTIŞMALI EMEKLİLİK REFORMU

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, 10 Ocak'ta, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun hayata geçirileceğini açıklamıştı.

Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını ifade eden Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl prim ödeme şartı getirileceğini söylemişti.

Tartışmalı reforma karşı ülke çapında 19 Ocak'tan bu yana birçok kez grev ve protesto düzenlendi.

Reformun, "emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngören" en tartışmalı maddesini 9 Mart'ta onaylayan Senato, 12 Mart'ta reformun diğer maddelerini kabul etmişti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
1
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 
2
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 
﻿Fatih Altaylı'dan canlı yayında Emre Belözoğlu'na şeref tepkisi: Ey Fetullah'ın çocuğu
3
﻿Fatih Altaylı'dan canlı yayında Emre Belözoğlu'na şeref tepkisi: Ey Fetullah'ın çocuğu
﻿Fatih Altaylı'dan canlı yayında Emre Belözoğlu'na şeref tepkisi: Ey Fetullah'ın çocuğu
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
4
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
﻿Ali Koç - Aziz Yıldırım kavgası yüzünden Ahmet Ağaoğlu adaylıktan çekildi. İşte o sır görüşme
5
﻿Ali Koç - Aziz Yıldırım kavgası yüzünden Ahmet Ağaoğlu adaylıktan çekildi. İşte o sır görüşme
﻿Ali Koç - Aziz Yıldırım kavgası yüzünden Ahmet Ağaoğlu adaylıktan çekildi. İşte o sır görüşme
﻿Ali Babacan, iktidara gelir gelmez atacakları ilk adımı paylaştı: 2 ismi görevden alacağız
6
﻿Ali Babacan, iktidara gelir gelmez atacakları ilk adımı paylaştı: 2 ismi görevden alacağız
﻿Ali Babacan, iktidara gelir gelmez atacakları ilk adımı paylaştı: 2 ismi görevden alacağız
﻿Jesus Ali Koç'a ne söyledi? Yerine kim geliyor? Sarı saçlı kara bela Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
7
﻿Jesus Ali Koç'a ne söyledi? Yerine kim geliyor? Sarı saçlı kara bela Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
﻿Jesus Ali Koç'a ne söyledi? Yerine kim geliyor? Sarı saçlı kara bela Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
﻿Antalya Muratpaşa’da icradan satılık arsa
﻿Antalya Muratpaşa’da icradan satılık arsa
﻿Antalya Muratpaşa’da icradan satılık arsa
﻿İzmir Bayraklı’da icradan satılık daire
﻿İzmir Bayraklı’da icradan satılık daire
﻿İzmir Bayraklı’da icradan satılık daire
﻿Çanakkale Biga’da icradan satılık arsa
﻿Çanakkale Biga’da icradan satılık arsa
﻿Çanakkale Biga’da icradan satılık arsa
﻿Otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı
﻿Otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı
﻿Otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.