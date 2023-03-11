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Fransız polisi sığınmacıların battaniyelerine biber gazı sıktı

Fransa’da polislerin sokaktaki sığınmacıların eşyalarına göz yaşartıcı gaz sıktığı iddia edildi.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 11:45
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Fransız polisi sığınmacıların battaniyelerine biber gazı sıktı

Fransız polisi sığınmacıların battaniyelerine biber gazı sıktı
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Fransa’da sığınmacılara yardım yapan Utopia 56 derneği, başkent Paris’teki Stalingrad metrosu yakınında iki polisin sığınmacıların eşyalarına göz yaşartıcı gaz sıktığı anların görüntülerini resmi Twitter hesabından paylaştı.

Görüntüde, sığınmacıların kaldığı bir kaldırımdaki duvar dibine giden iki polisten birinin etraftaki battaniye ve kişisel eşyalara gaz sıktığı görüldü.

Diğer polisin ise etrafı kontrol ettiği kameraya yansıyor.

Dernek sosyal medya paylaşımında, “Polis, Paris’teki Stalingrad metrosunun yakınındaki sokakta sığınmacıların battaniyelerine ve kişisel eşyalarına gaz sıkıyor” ifadelerini kullanarak Fransız polisinin benzer uygulamaları daha önce de yaptığını, bu kez bir kanıt elde edilebildiğini belirtti.

Olayla ilgili yasal yollara başvurulacağı ifade edildi.

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