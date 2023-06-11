Fren yerine gaza bastı, çarptığı yayayı aracının altında sürükledi; o anlar kamerada

Kaza, 2 Haziran'da saat 12.00 sıralarında Başaran Mahallesi'nde meydana geldi. A.Ö. yönetimindeki hafif ticari araç, kavşakta dönüş yaparken yolun karşısına geçen Bayram Ç.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Bayram Ç., aracın altına girerek yaklaşık 5 metre sürüklendi. Kazayı gören vatandaşlar, aracı durdurarak Bayram Ç.'yi aracın altından çıkardı. Yaralıya ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Bayram Ç., ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü A.Ö., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Sürücünün kazadan sonra panikleyerek fren yerine gaza bastığını söylediği belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'CANIN GİTMESİNE GEREK YOK'

Kazayı anlatan iş yeri sahibi Aytekin Kara, "Arkadaş bakkaldan çıkarken araç gelip çarptı ve altına aldı. Ben de iş yerinden çıkarak yardım ettim. 2 gün kendime gelemedim. Buradaki kavşak çok tehlikeli, burada böyle kazalar oluyor. Geçenlerde de bir araç markete girdi. Burada bir önlem alınması lazım, canın gitmesine gerek yok" dedi.