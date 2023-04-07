Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı’nda Fuat Çimen dönemi

Türkiye Bosna Sancak Derneği Sancak Salonundaki genel kurulun divan başkanlığını İTO Başkanı Şekib Avdagiç yaptı.
Vakfı 2 yıl boyunca yönetecek isimlerin belirlendiği toplantıda Fuat Çimen başkanlığa seçildi.
Geçtiğimiz yıl Beşiktaş Başkan Adayı olarak Türkiye kamuoyunda adından söz ettiren Çimen'in BSA Vakfı yönetimi şu isimlerden oluşacak:
- Doç. Dr. Senad Kalkan
- Muammer Bayraktar
- Prof. Dr. Elmas Orak
- Op. Dr. Mehmet Akif Göğüsgeren
- Av. Nihal Ekin
- Av. Serap Göksu
- Adnan Türkoğlu
- Av. İsmail Kansu
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