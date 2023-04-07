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Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı’nda Fuat Çimen dönemi

Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı, olağan genel kurul toplantısını 2 Nisan Pazar günü düzenledi. Toplantıda vakfın başkanlğına Fuat Çimen seçildi.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 22:07
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Fuat Çimen Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı'na başkan olarak seçildi

Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı’nda Fuat Çimen dönemi
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Türkiye Bosna Sancak Derneği Sancak Salonundaki genel kurulun divan başkanlığını İTO Başkanı Şekib Avdagiç yaptı.

Vakfı 2 yıl boyunca yönetecek isimlerin belirlendiği toplantıda Fuat Çimen başkanlığa seçildi. 

Geçtiğimiz yıl Beşiktaş Başkan Adayı olarak Türkiye kamuoyunda adından söz ettiren Çimen'in BSA Vakfı yönetimi şu isimlerden oluşacak:

- Doç. Dr. Senad Kalkan
- Muammer Bayraktar
- Prof. Dr. Elmas Orak
- Op. Dr. Mehmet Akif Göğüsgeren
- Av. Nihal Ekin
- Av. Serap Göksu
- Adnan Türkoğlu
- Av. İsmail Kansu

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