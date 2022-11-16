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Trump'a kızından kötü haber. ABD Başkanlığına yeniden adaylığını açıklamıştı

ABD Eski Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump, babasının adaylığını ilan ettiği 2024 ABD Başkanlık seçimleri kampanyasına dahil olmayacağını söyledi.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 23:07
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Trump'ın kızı Ivanka Trump 2024 başkanlık seçimlerinde siyasetten uzak duracak

Trump'a kızından kötü haber. ABD Başkanlığına yeniden adaylığını açıklamıştı
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Ivanka Trump, Trump’ın adaylığını açıkladığı gece sosyal medya hesabından, "Babamı her zaman sevip destekleyeceğim ancak bundan sonra bunu siyasi arenanın dışında yapacağım" paylaşımında bulundu.

Bu defa küçük çocuklarına ve aile olarak özel hayata öncelik vermeyi seçeceğini aktaran Ivanka Trump, "Siyasete girmeyi düşünmüyorum." ifadesini kullandı.

Ivanka Trump, şu an Miami’de özel sektörde çalıştığını, hayatının en güzel anlarını yaşadığını belirtti.

2016 SEÇİMLERİNDE BABASINA DESTEK VERMİŞTİ

Eşi Jared Kushner ile Ivanka Trump, Donald Trump’ın 2016 seçim kampanyasına destek vermiş, Beyaz Saray’da bulunduğu dönemde de başdanışman olarak görev yapmıştı. Trump, Mar-a-Lago malikanesinde yaptığı duyuruda, 2024 ABD Başkanlık seçimleri için tekrar aday olduğunu ilan etmişti.

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