Fuhuş adasında ikinci Türk’ün kim olduğu ortaya çıktı. Epstein’in özel uçağıyla seyahat ediyordu

Medya Radar'ın haberine göre, ABD’de 14-18 yaş arasındaki çocuklara yönelik pedofili, cinsel istismar, fuhuş, insan kaçakçılığı gibi suçlamalarla tutuklanan, bulunduğu hapishanede intihar eden ABD asıllı iş adamı Epstein'ın kurduğu ağla ilgili her gün yeni detaylar ortaya çıkıyor.

Epstein davasıyla ilgili dosyalar geçtiğimiz hafta kamuoyu ile paylaşılırken, Türkiye’yi yakından ilgilendiren detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Türkiye’den çocukların adaya kaçırılıp kaçırılmadığı sorusu henüz cevap bulmazken Epstein ile bağlantısı olan 2 Türk’ün ismi dava dosyalarında yer aldı.

İKİNCİ TÜRK'ÜN KİM OLDUĞU DA ORTAYA ÇIKTI

Yayınlanan belgelere göre Epstein davasında Türkiye’den adı geçen ilk isim Banu Küçükköylü olurken, ikinci ismin de kim olduğu merak ediliyordu.

Epstein’in özel uçağıyla seyahat eden o kişinin Turabi Fırat olduğu ortaya çıktı.

Özellikle İngiliz medyasında çıkan haberlerde Banu Küçükköylü’nün Prens Andrew’la olan ilişkisi sık sık gündeme getirilirken, Turabi Fırat hakkında da iddialar gündeme geldi.

Skandalın merkezindeki isim olan Epstein’in özel uçağıyla seyahat eden Turabi Fırat’ın tarihlerde ABD’de beş yıldızlı bir otelde yiyecek içecek müdürü olarak görev yaptığı iddia edildi.

Epstein ve Prens Andrew’in tacizine uğradığını iddia eden ve skandalın öne çıkan isimlerinden biri haline gelen Virginia Giuffre ile Küçükköylü’nün de Epstein’in uçağında beraber seyahat ettikleri iddia edildi.

ARKASINDA MOSSAD VAR İDDİASI

Ünlülere yönelik şantaj iddialarının arka planında ise İsrail’in olduğu gündeme bomba gibi düştü. MOSSAD'ın bu organizasyonlarda planlayıcı olarak yer aldığı iddia edilirken, kaydedilen gizli görüntülerin videoda yer alan siyasetçilere, iş adamlarına ve ünlü isimlere İsrail karşısında açıklama yaptırmamak için kullanıldığı belirtildi. MOSSAD’ın benzer şekilde ABD siyaseti başta olmak üzere İngiltere ve diğer ülkelerin siyasetçilerini de seks kasetleriyle aleyhlerinde açıklama yapmaktan uzak tuttuğu belirtiliyor.

300'DEN FAZLA İSMİN KASEDİ ÇIKTI

Davanın görüldüğü mahkemeye gönderilen yeni dosyalarda aralarında iş insanları, politikacılar, sanat ve spor camiasından ünlü isimlerin de yer aldığı 300'den fazla kişinin isminin bulunduğu belirtiliyor.

Epstein davasına 'seks kasedi' iddiaları da dava dosyasına girdi. Adaya giden bütün siyasetçilerin, oyuncuların ve iş adamlarının hepsinin videoları olduğu söylenirken, her birine ait binlerce görüntünün olduğu bildirildi.

Kurban olarak yüzlerce çocuğun istismara uğradığı skandal olayda Epstein'ın mesaj defterinden yaklaşık 50 sayfalık el yazısıyla yazılmış telefon mesajları ortaya çıktı. Konuyla ilgili bazı tanıkların ifadelerine başvurulurken, Epstein'ın mağdurlarından Virginia Giuffre, Prens Andrew'un New York ve Londra'da kendisini 17 yaşındayken taciz ettiğini öne sürerek 2021'de New York'ta dava açmıştı. Giuffre, Prens'in, reşit olmadığını bildiği halde rızası olmadan kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti.

Epstein’ın kız arkadaşı olan Ghislaine Maxwell, 1994-2004 yılları arasında Epstein ile birlikte reşit olmayan kızları cinsel istismara maruz bırakmak için kandırdığı ve onlara zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri ile fuhuş yapmaları için baskı yaptığı gerekçesiyle mahkemeye çıkarıldı. Maxwell, altı suçlamadan beşinden suçlu bulundu. Bu suçlamalar arasında reşit olmayan bir kızı fuhuşa zorlamak, reşit olmayan bir kızı cinsel amaçlı taşımak ve komplo kurmak vardı.