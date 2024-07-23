Fulya Öztürk, ‘Gün Arası’nı sunacak

Kanal D Haber’in hafta içi her gün saat 12.00’de canlı yayınla ekrana gelen ‘Gün Arası’ programı, artık Fulya Öztürk’ün sunumuyla izleyici karşısına çıkacak.

Dünyada ve Türkiye’de yaşanan son dakika gelişmeleri, siyaset ve ekonomi haberleri, gündem belirleyen özel haberler ve canlı bağlantılar, ‘Gün Arası’nda olacak. İşini hakkıyla yapan ve başarılı bir haberci olan Fulya Öztürk, gündemin önemli notlarını ve sıcak gelişmelerini bundan sonra ‘Kanal D Haber Gün Arası’nda ekranlara taşıyacak.

Önceki gün (22 Temmuz 2024) yayına başlayan Fulya Öztürk’e başarılar diliyorum. Reytingi bol olsun.

Gülay’dan ‘Toparlanırım’ sürprizi

Gülay, yeni albümü ‘Beyaz Şarkılar’dan bir parçasını daha yayınladı. Gülay, sözü ve müziği Murat Uçmaz’a ait, düzenlemesi Hamit Ündaş imzalı ‘Toparlanırım’ı Pasaj & Garaj etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sundu.

10 şarkıdan oluşan albümden her ay bir şarkı müzikseverlerle buluşacak. Bir kavuşma albümü olan ‘Beyaz Şarkılar’ın ön çalışmaları 4 ay sürdü. Albümdeki şarkıların kayıt işlemleri 1 hafta gibi kısa bir sürede tamamlandı.

İmre Haydaroğlu’nun yönetmenliğinde şarkıya hoş bir klip çekilmiş. Duygusal bir şarkı olan ‘Toparlanırım’ı ben beğendim. Dinleyeni bol olsun.

Kahkaha ve müzik bir arada

Ata Demirer, BKM’nin düzenlediği Harbiye konserleri serisinde Türk Sanat Müziği’nden operaya, türkülerden pop müziğine, tavernadan arabeske kadar geniş bir repertuar ve kahkaha dolu hikâyeleriyle eğlenceyi Harbiye’ye taşıyor.

Komedi gazinosu formatını günümüzde ilk kez sahnelere taşıyan, sahnelenmeye başladığı günden bugüne kapalı gişe etkinliklere imza atan Ata Demirer, 8-9 Ağustos’ta 2 gece üst üste Harbiye’de sevenleriyle buluşacak. Dillere pelesenk olan şarkıları ile unutulmaz 2 gece yaşatmaya hazırlanan Ata Demirer’e, sahnede usta müzisyen Taşkın Sabah yönetimindeki orkestra eşlik edecek.

Yeni şarkılar, yeni şakalar ve unutulmayan klasikleri ile sahnede olacak olan komedyen, Harbiye’de şakalarıyla seyirciye kahkahalar attıracak, bir yandan da özenle seçilmiş repertuarı ile unutulmaz bir müzik şöleni yaşatacak.