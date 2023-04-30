Futbol maçı kana bulandı. 10 kişi hayatını kaybetti

Korkunç saldırı, Ekvador'un Guayaquil kentinde meydana geldi.
Güney Amerika ülkesi Ekvador'da futbol maçı izleyen bir gruba karşı düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Ülkenin Guayaquil kentine bağlı kırsal bir mahallede, futbol maçı izleyen bir gruba, kimliği belirsiz silahlı kişiler saldırıda bulundu.
Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, saldırganların bulunması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.
Ekvador Cumhurbaşkanı Guillermo Lasso, 3 Kasım 2022'de 2 polisin çetelerce silahlı saldırı sonucu öldürülmesinin ardından aralarında Guayaquil'in de olduğu 2 kentte olağanüstü hal ilan edildiğini duyurmuştu.
Ülkede, uyuşturucu çeteleri yoğun şekilde faaliyet gösteriyor. (AA)