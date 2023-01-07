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Ekvador’dan gelen gemide kilolarca kokain ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Ekvador'dan İzmir'e gelen konteyner gemisinde yapılan aramada 25,8 kilo kokain buldu.

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 14:36
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Ekvador’dan gelen gemide kilolarca kokain ele geçirildi. Hepsinin hedefi neden Türkiye

Ekvador’dan gelen gemide kilolarca kokain ele geçirildi
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Ticaret Bakanlığı’nda yapılan açıklamaya göre, İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü’ne bağlı Aliağa Bölge Amirliği ekiplerince Ekvador’dan Türkiye’ye deniz yoluyla gelecek konteyner gemisi, risk analizinde şüpheli olarak değerlendirildi.

Takibe alınan gemi, bakanlığın analiz programlarınca da izlenerek limanda X-ray taramasına sevk edildi. Bazı bölgelerde şüpheli yoğunluğu tespit edilmesiyle konteynerdeki eşyalar, incelemeye alındı.

Narkotik dedektör köpeklerinin de kullanıldığı aramada, eşyalar arasındaki paketlerin içinde 25,8 kilo kokain ele geçirildi. Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

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Kml sky
7.01.2023 15:44
Dünyanın lojistik merkezi olacaz dedik. Adamlar yanlış anladı sanırsam.  
 
EKVATORDAN HANGİ BARON SPARİŞ ETMİŞ.
7.01.2023 15:20
SÜLEYMAN SOYLUNUN EN SON BIR AÇIKLAMASI OLMUŞTU TÜRKİYE YE DENİZ LER ÜZERİNDEN UYRUŞTURUCU GELMİYOR DİYE BİTİRDİK DEMİSTİ?  
 
Doğrucu Davut
7.01.2023 15:12
Pudra şekercilerin stok değeri arttı desenize. Ama belki de bu yakalanan yemdir , diğer ağır tonajlı pudra şekerleri peşinden kolaylıkla ülkeye girip yerini bulmuştur. Ne dersiniz?  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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