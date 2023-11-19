Futbola 10 dakika cezası kuralı geliyor. Tarihi belli oldu

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), 28 Kasım'daki toplantıda hakeme yapılan şiddetli itirazlar ve penaltı kuralı üzerinde değişikliğe gidecek.

Çağlar Bülent Sansar KAYNAK: Haber Merkezi
Futbola 10 dakika cezası kuralı geliyor. Tarihi belli oldu

Hakemlere karşı artan yoğun ve şiddetli itirazların önüne geçmek adına hamleler yapmaya hazırlanan IFAB'ın '10 dakika saha dışı bırakma cezası' önerisini kurallaştıracağı ifade edildi.

IFAB CEO'su Lukas Brud bu konuda ısrarcı olduklarını vurguladı.

Brud, hakeme yapılan itirazlarda futbolcuların sarı kart görmekten endişelenmediği ancak 10 dakika saha dışı bırakma cezasının işe yarayacağını aktardı.

10 DAKİKA SAHA DIŞINA

Brud, "Oyuncular hakeme uygunsuz bir söz söylediklerinde 'Sarı kart alır mıyım?' diye çok endişelenmeyebilirler ancak 90 dakikalık bir maçın 10 dakikalık bölümünde dışarıda kalacaklarını düşünürlerse yaklaşımları büyük fark yaratabilir" dedi.

"BASKETBOLDA İŞE YARIYOR"

Brud, hakemlerle diyaloğa girme görevinin sadece takım kaptanlarına verilmesi gerektiğini vurguladı ve söz konusu yöntemin rugby ve basketbolda işe yaradığını sözlerine ekledi.

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