TFF'ye FIFA şoku! Önce Trabzonspor şimdi Fenerbahçe

Süper Lig kulüplerinin TFF'ye isyanı dinmiyo. Son olarak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un pazar günkü Divan Kurrulu'nda yaptığı açıklamalar gözleri FIFA'ya çevirdi.

2021 yılında Trabzonspor yönetimi, TFF kurullarının bağımsızlıktan uzak olduğu gerekçesiyle FIFA'ya başvurdu. Başvuru ile ilgili pek çok iddia ortaya atıldı.

Fotospor'un haberine göre aynı dönemde Galatasaray'ı o dönemdeki asbaşkanı Rezzan Epözdemir de, TFF'nin kurumlarının bağımsız olmadığını iddia ederek, "Futbol yargılama kurullarının tarafsızlığı ve bağımsızlığına ilişkin düzenleme yapılması kaydıyla bu taahhüdü verdiğimizi belirttik" diyerek UEFA nezdinde imzaladıkları lige katılım belgesine şerh koyduklarını söyledi.

ALİ KOÇ AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Divan Kurulu'nda bir konuşma yaptı. TFF Başkanı aleyhine sert ifadeler kullandı.

* Mehmet Büyükekşi'nin kendine has bir yönetim tarzı var. Hakemlerle özel toplantılar yapıyor. Mesela bir hakemi çağırıyor, başka bir hakemin maçındaki pozisyonu soruyor. Bu, iyi niyetli bir şey olabilir ama son derece yanlış yerlere giden mesajlar da olabilir. MHK ile her hafta toplanıyor. Ne oldu bağımsızlık?

Süper Ligin üç üst düzey kulübünün 2 yıl gibi kısa süre içinde üst üste TFF ve kurumlarının bağımsızlığı hakkında yaptıkları açıklamalar, başvurular ve koyduğu şerhler FIFA'nın da dikkatinden kaçmayacaktır.

Zaten Türkiye'nin belediye takımları yüzünden siyasetin spora baskısı ile ilgili FIFA'da kötü bir dosyası var.

Son dönemde kulüp takımları vakıf statüsünden ayrılıp şirket statüsüne geçerken FIFA'nın onayı alındı. Ancak Ali Koç'un son açıklaması FIFA'yı harekete geçirebilir.

TFF hakkında bir soruşturma açılmasına neden olabilier. Benzer gelişmeler yüzünden FIFA daha önce pek çok federasyonu men cezasıyla cezalandırmıştı.