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  • Japonya prensesi çok üzüldü. Futbolcular yenilgi sonrası böyle özür diledi

Japonya prensesi çok üzüldü. Futbolcular yenilgi sonrası böyle özür diledi

Dünya Kupası'nda Japonya, Kosta Rika'ya 1-0 mağlup oldu.

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 15:43
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Futbolcular yenilgi sonrası böyle özür diledi. Japonya prensesi çok üzüldü

Japonya prensesi çok üzüldü. Futbolcular yenilgi sonrası böyle özür diledi
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Japonya Prensesi Takamado, az önce biten Japonya- Kosta Rika maçında tribündeydi.

Maç boyu yerinde duramayan ve fotoğraf çeken prenses, yenilgiye çok üzüldü.

Aynı zamanda Japonya Futbol Federasyonu'nun onursal başkanı olan prenses futbola düşkünlüğü ile tanınıyor.

FUTBOLCULAR BÖYLE ÖZÜR DİLEDİ

Japon futbolcular, Kosta Rika mağlubiyeti sonrası yenilgiye böyle özür diledi.

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