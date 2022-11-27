Japonya prensesi çok üzüldü. Futbolcular yenilgi sonrası böyle özür diledi

Japonya Prensesi Takamado, az önce biten Japonya- Kosta Rika maçında tribündeydi.
Maç boyu yerinde duramayan ve fotoğraf çeken prenses, yenilgiye çok üzüldü.
Aynı zamanda Japonya Futbol Federasyonu'nun onursal başkanı olan prenses futbola düşkünlüğü ile tanınıyor.
FUTBOLCULAR BÖYLE ÖZÜR DİLEDİ
Japon futbolcular, Kosta Rika mağlubiyeti sonrası yenilgiye böyle özür diledi.
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