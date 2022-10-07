A Milli Futbol Takımı'nın rakipleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, A Millî Takımımız'ın İskoçya ve Çekya ile özel maçta karşılaşacağını bildirdi.

Açıklamada, "A Millî Takımımız, gelecek yıl mart ayında başlayacak olan EURO 2024 Elemeleri'ne hazırlık kapsamında, 16 Kasım'da İskoçya ve 19 Kasım'da Çekya ile Türkiye'de özel maçta karşı karşıya gelecek. Müsabakaların oynanacağı yerler ve başlama saatleri ilerleyen günlerde açıklanacak" ifadeleri kullanıldı.