Futbolda naklen yayın ihalesinde büyük yolsuzluk. Fedrasyon başkanına 12 yıl hapis cezası

Panama Futbol Federasyonu eski başkanı Ariel Alvarado'nun yayın ihalesindeki yolsuzluktan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldığı açıklandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Futbolda naklen yayın ihalesinde büyük yolsuzluk. Fedrasyon başkanına 12 yıl hapis cezası

Editör: Barış Atakan

2000-2011 yılları arasında başkanlık yapan Ariel Alvarado, Panama'nın 2010 ve 2014 Dünya Kupaları eleme maçlarının yayın hakları karşılığında bir pazarlama şirketinden 230 bin dolar değerinde rüşvet almaktan suçlu bulundu.

Başsavcılık, "özel alanda yolsuzluk ve kara para aklama gibi mali suçlardan" 144 ay hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Ceza 28 Ağustos'ta verildi ancak Salı gününe kadar kamuoyuna açıklanmadı.

Aynı zamanda FIFA'nın etik kurulu üyesi olan Alvarado, 2019 yılında FIFA tarafından da ömür boyu yasaklandı. 500 bin İsviçre Frangı para cezasına çarptırıldı.

Alvarado, Dünya Kupası ve CONCACAF (Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler federasyonu) maçlarının yayın ve tanıtım hakları için mali komisyonlar içeren, 2015'te giderek büyüyen 'FIFAgate' skandalındaki rolü nedeniyle ABD savcıları tarafından suçlanan kişiler arasında yer aldı. Skandal, 2015 yılında eski FIFA başkanı Sepp Blatter'in görevden alınmasına yol açmıştı. Kaynak: Fotospor

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