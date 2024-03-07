Kaçak maç yayın izleyenleri ilgilendiren mahkeme kararı

Kaynak: Haber Merkezi
Kaçak maç yayın izleyenleri ilgilendiren mahkeme kararı
İspanya'da IPTV davasında tarihi ceza!

İspanya'da Pontevedra Eyalet Mahkemesi, Engel Systems SL şirketini ve yöneticilerini fikri mülkiyete karşı suç işledikleri gerekçesiyle mahkum etti. Bu karar IPTV için bir emsal oldu.

Şirket, hak sahibi olmadığı içeriği kod çözücüler aracılığıyla yayınlamak suretiyle kaçak yayın yaptı. Yani IPTV satarak dolandırıcılık yaptı.

Bu ceza, hukuk tarihinde ilk kez bir şirkete verildi. Cezadan 7 kişi etkilendi. Suçlular, 7 bin 290 avroya kadar değişen para cezalarına çarptırıldı.

Şirkete de 673 bin euro ceza kesildi.
Şirket, 6 yıldır IPTV'ye abone olanlara kart paylaşımı gibi farklı yöntemlerle yetkisiz içerik sundu.

LaLiga yönetimi, kaçak IPTV'nin İspanya futbolunun en büyük problemlerinden biri olduğunu belirtti.

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