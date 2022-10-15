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Fatih Karagümrük'ün 5 maç sonra nasıl kazandığını Futbolun Karaoğlanı Faruk Malik açıkladı

''Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında oynanan maçta VavaCars Fatih Karagümrük, Atakaş Hatayspor'u ağırladı.''

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 16:31
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Futbolun Karaoğlanı Faruk Malik Fatih Karagümrük'ün 5 maç sonra nasıl kazandığını açıkladı

Fatih Karagümrük'ün 5 maç sonra nasıl kazandığını Futbolun Karaoğlanı Faruk Malik açıkladı
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FARUK MALİK / Yeniçağ

5 maçtır kazanamayan Karagümrük ile Volkan Demirel'in gelmesiyle yeniden hayat bulan Hatayspor'u 2-0 mağlup etti. Böylelikle Andrea Pirlo takımının başında 2.galibiyetini alırken, Volkan Demirel Hatayspor'la ilk mağlubiyetini yaşadı.

Karşılaşma öncesinde Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan patlamada hayatını kaybeden vatandaşlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

11. dakikada gelişen Atakaş Hatayspor atağında, uzun pasla sağdan ceza sahasına giren Lobjanidze, topu uygun durumda bulunan El Kaabi'ye çıkartırken, son anda araya giren savunma meşin yuvarlağı kornere attı.

26. dakikada Lobjanidze'nin pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Aabid'in vuruşunda, ceza sahasında Jimmy Durmaz'a da çarpan top ağlara gitti. Video Yardımcı Hakem (VAR) odasından yapılan uyarı üzerine hakem Volkan Bayarslan, pozisyon öncesinde ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

35. dakikada Jimmy Durmaz'ın sağdan yaptığı ortada, ön direkte Borini'nin vuruşunda meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.

36. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük 1-0 öne geçti. Soldan korner kullanan Caner Erkin'in yaptığı ortada, ön direkte Caulker kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi.

45. dakikada Kaan Kanak'ın soldan ortasında, kale sahasında El Kaabi'nin karşı karşıya pozisyonda yakın mesafeden yaptığı vuruşta kaleci Viviano topu çıkartarak gole izin vermedi.

45+3. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük skoru 2-0 yaptı. Caner Erkin'in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Borini'nin sağ çaprazdan dar açıdan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Erce Kardeşler'in müdahalesine rağmen ağlara gitti.

VavaCars Fatih Karagümrük, maçın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.

76.dakikada Hatayspor'un oyuncusuRayane Aabid'in ceza yayından uzak köşeye yaptığı vuruşta top ağlara gitti. VAR uyarısı sonrası ofsayt kararı ile gol iptal edildi.

90+3'te Karagümrük penaltı kazandı. Ozdoev ceza sahası sol tarafında Vranjes'in kayarak yaptığı müdahele sonrası yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

90+8'te Karagümrük'te Mbaye Diagne penaltıdan takımının üçüncü golünü kaydetti.

Maç 3-0'lık Karagümrük galibiyeti ile tamamlandı. Bu sonuçla Karagümrük puanını 9'a çıkararak 12.sıraya yükselirken, Hatayspor 7 puanla 18.sıraya geriledi. 

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