Durdurulamaz güç Mbappe'nin Polonya'yı nasıl tuş ettiğini açıkladı. Gürel Yurttaş yazdı

GÜREL YURTTAŞ / Yeniçağ

Fransa'da yıldız çok. En başta Mbappe var. Giroud var, Griezmann var. Lloris'i unutmayalım, Varane da var. Hangi birini sayalım, Dembele de var. Var da var.

Peki Polonya'da kim var?

Dünyanın en önemli golcülerinden Lewandowski var. Başka? Diğerleri de önemli futbolcular ama Fransa'nın kadrosundaki oyuncularla kıyaslanamaz. Bireysel olarak tabi

Ama futbol takım oyunu olduğuna göre... Bu da çok önemli elbette.

Her ne kadar Fransa açık ara favori görünse de Polonya'nın kolay kolay pes etmeyeceği tahmin ediliyordu maçtan önce. Öyle de göründü ilk yarıda.

Fransa beklendiği gibi baskılı başladı. Polonya daha çok savunmadaydı. 29'da Giroud'nun altı pasta kaçırdığı pozisyon Fransa'nın golünün habercisi mi yoksa derken Polonya'nın gole çok yaklaştığını gördük. Bu pozisyonu anlatmadan geçmeyeceğim. 38. dakikaydı. Frankowski'nin soldan içeri çevirdiği topa Zielinski, ceza alanı içinden çok sert vurdu. Kaleci Lloris'in son anda kurtardı, dönen topa bu kez Kaminski vurdu Varane topa son anda çizgide ayak koydu. Müthiş bir pozisyondu.

Polonya "Nasıl kaçırdık bunu" derken defansında gol ustası Giroud'u bir an boş bırakmanın faturasını ödedi. 44'de Mbappe'nin ara pasında Polonya savunmasının arkasına sarkan Giroud, ceza sahasında topla buluştu ve tam bir golcü vuruşu yaparak topu filelere yolladı: 1-0.

Bu gol ikinci yarıda sahadaki görüntünün değişeceğinin de mesajıydı aslında. Öyle de oldu. Polonya ikinci yarıya daha çok defansta değil de rakip alanda görünerek başladı. Ama bu Fransa'nın da hızlı adamlarıyla rakip kaleye hızla inmesi ve tehlike yaratması demekti.

59'da enteresan bir an yaşandı maçta. Polonya ceza alanına yapılan bir ortaya çıkan kaleci Szczesny, Fransız rakibiyle çarpışıp yerde kaldı. Hakem düdüğünü saldı. Bu sırada Giroud röveşatayla topu ağlara yolladı. Hakem golü vermedi tabi. Fransızlar başka teknik direktör Deschamps olmak üzere bu pozisyona itiraz etti. Bunu da kayda alalım.

Polonya gol atmak istiyordu. Yüklenmek istiyordu. Hatta santrfor Milik'i de aldılar 64. dakikada oyuna. Ama Fransa bu kez savunmasında daha kalabalık kalıyor, ani çıkışlarıyla da tehlike yaratıyordu. İşte bunların birinde Fransızların dünya yıldızı Mbappe çıktı sahneye. 74. dakikada kendi ceza alanından hızla çıktı Fransa. Dembele topu rakip alana taşıdı. Yerden çıkardı. Mbappe de buluştuğu topu müthiş bir vuruşla filelere yolladı: 2-0.

2-0'ı yeterli görmüş olacak Deschamps. Hemen peşinden Giroud ile Dembele'yi sanırım çeyrek final maçını da düşünerek oyundan aldı. Artık Fransızlar daha rahattı, sonraki maçı düşünmeye başlamışlardı.

Zaten oyunun temposu da düştü. Polonyalılar her ne kadar biraz hareketlenmek isteseler de Fransızlar hep engel oldular buna.

Üstelik 90'da Mbappe bir gol daha attı. Hem de öyle bir vuruşla attı ki, Polonyalılar bile alkışlamıştır bunu herhalde. Dünya kupalarındaki 9. golü bulu. Rekorları zorluyor artık Mbappe.

Uzatmaların son dakikasında Polonya VAR uyarısıyla penaltı kazandı. Maçta bir kez bile pozisyona giremeyen Lewandowski topun başındaydı. Onu da kaleci kurtardı. Ama kaleci Lloris vuruştan önce ileri çıkmıştı. Penaltı tekrar edildi, bu kez golü attı. Zor da olsa bir teselli oldu bu Polonya'ya.

Sonuçta favori Fransa kazandı. Çeyrek finale çıktı. Fazla da zorlandığı söylenemez. Arada çok büyük güç farkı vardı çünkü.