G.Saray Manchester United maçındaki hakem kararlarıyla ilgili Ahmet Çakar'dan flaş sözler. 'Yıllardır bu işi yapıyorum' diyerek açıkladı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde 3-3 berabere kaldığı Manchester United maçına hakem kararları damgasını vurdu.

Özellikle Icardi'nin sayılmayan golü öne çıkarken, teknik direktör Okan Buruk, karşılaşma sonrası şu ifadeleri kullandı:

"Mauro Icardi'nin ofsayt nedeniyle iptal edilen golünde otomatik ofsayt sistemi farklı karar verebilirdi. Bayern Münih'in golünde ise yardımcı hakem ofsayt bayrağı kaldırmasına rağmen otomatik ofsayt sistemi gol kararı verdi. Otomatik ofsayt sistemini Bayern Münih'in attığı golde göremedik. Orada ne olduğunu bilmiyoruz. Otomatik ofsayt sistemi çalıştı mı, çalışmadı mı bilmiyoruz. Hakem iki kere oyunu başlatmadı ve televizyona görüntü verilmedi. Soru işaretleriyle dolu bir otomatik ofsayt sistemi vardı. Soru işaretleri kafamızda devam ediyor. Bugünkü görüntü iki kararı da verebilir. Aslında ofsayt olup olmadığıyla ilgili net bir şey yok. Bu tür görüntülerde golün verilmesi taraftarıyım. Bu görüntüyü anlamadım. İleride ofsayt kuralıyla ilgili bir düzenleme olacak. Bu neredeyse yarım santimetre ve olumlu mu, olumsuz mu olduğunu net bir şekilde göremiyoruz. Bayern Münih maçında görüntü olmamasına ve hakem ofsayt kaldırmasına rağmen gol verildi. Bu konuda biraz şanssızız."

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar ise BTV Youtube kanalında şu açıklamaları yaptı:

"Galatasaray'da Icardi'nin attığı gol ofsayt değil. Pozisyona her açıdan bakmak gerekiyor. Yıllardır bu işi yapıyorum, paralel çizgi çektiğimiz zaman United'lı futbolcunun ayağı ileride kalıyor.

İlk yarıdaki bir pozisyonda karambolde United'lı oyuncunun eline çarpıyor ama kol normal nizamda. Açık değil ve yakın mesafeden geliyor top. Penaltı beklemek doğru olmaz.

Galatasaray savunmada zaaf veriyor. Kaan'ın orta sahaya geçip Nelsson'un stopere geçmesi gerekiyor. Okan Buruk'un ana görevi Nelsson'u kazanmak olmalı."