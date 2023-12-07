Yapay zeka Ahmet Çakar çıktı! Derbinin hakemini 5 gün önce açıkladığı görüntüler olay oldu

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi Atilla Karaoğlan olmasının ardından Fırat Aydınus ve Ahmet Çakar'ın açıklamaları gündem oldu.

Ayşe Eser Kuşata KAYNAK: Haber Merkezi
Yapay zeka Ahmet Çakar çıktı! Derbinin hakemini 5 gün önce açıkladığı görüntüler olay oldu

Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. 9 Aralık Cumartesi günü oynanacak maçın hakemi Atilla Karaoğlan oldu.

Atilla Karaoğlan'ın derbi maçına atanması sonrası, eski hakemler Fırat Aydınus ve Ahmet Çakar'ın yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düştü.

''ATİLLA KARAOĞLAN ATANMIŞTIR''
Ahmet Çakar, Beyaz TV'de 5 Aralık günü yayınlanan 'Beyaz Futbol' programında, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemini açıklamıştı.

Çakar, yaptığı açıklamada, ''Cumartesi gecesi oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe maçına hakem olarak Atilla Karaoğlan atanmıştır'' ifadelerini kullanmıştı.

FIRAT AYDINUS DA AÇIKLAMIŞTI
Bir diğer eski hakem Fırat Aydınus ise, geçtiğimiz günlerde TV 8.5'taki programda ''Yapay zekaya ben birşey söyleyeyim. Hangi kriterleri girersen gir, 9 Aralık'taki Beşiktaş-Fenerbahçe maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Not alınsın'' demişti.

24 Aralık'taki Süper Lig'de yapılacak Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçını ise Halil Umut Meler'in yöneteceğini iddia etti.

BU OLAY SONRASI BÜYÜK TEPKİ
Yaşanan bu gelişmelerin ardından futbolseverler, TFF'ye büyük tepki gösterdi.

İLK KEZ DERBİ YÖNETECEK
Atilla Karaoğlan, kariyerinde ilk kez iki takım arasında oynayacak bir derbiyi yönetmiş olacak.

2019-2020 sezonundan bu yana Süper Lig maçlarında düdük çalan Atilla Karaoğlan, bugüne kadar Beşiktaş'ın ligde 6 maçında sahada yer aldı. Karaoğlan'ın yönettiği mücadelelerde siyah-beyazlılar, 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

Fenerbahçe'nin ise Süper Lig'de 11 maçını yönetti. Sarı-lacivertli ekip, bu müsabakalarda 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

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