Gaddar’ın yayını neden öne çekildi?

FOX TV’nin 2 ya da 9 Şubat’ta ekrana getirmeyi planladığı Gaddar ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan ve Onur Saylak’ı bir araya getiren Ay Yapım imzalı dizinin yayın tarihi, 19 Ocak’a çekildi. Bunun nedeni, Yalı Çapkını’nın (Star TV) senarist değişikliğinin ardından son haftalarda reyting kaybı yaşamasıdır. Her ne kadar Yalı Çapkını’nın eski senaryo ekibi, işinin başına dönüp diziyi yeniden yazmaya başlasa da bir türlü toparlayamadı. Dünkü yazımda, bu konudan bahsederek yapım şirketlerine, ‘Zaruri olmadıkça bir şeyin ayarlarıyla oynayıp değişiklik yapmayın’ önerisinde bulunmuştum.

Peki, Dağhan’ın bir anda tepetaklak olan hayatının içinde gaddara dönüşüm hikâyesini konu alan diziyle ilgili bu plan tutar mı? Bekleyip göreceğiz.

‘SüsÖm’ün ekrana etkisi

Kardeşlerim (atv), yılbaşı arasının ardından önceki akşam yeniden izleyicisiyle buluştu. Reytinglerde Total ve AB’de 3. olan dizi, ABC’de ise 4. sırada yer aldı.

Dizide Ömer Eren’e hayat veren Bilal Yiğit Koçak ve Süsen Kılıç karakteriyle izlediğimiz Lizge Cömert, uyumlarıyla dikkat çekiyorlar. Her iki oyuncu da sosyal medyada büyük bir hayran kitlesine sahip. İkili, ne zaman birlikte veya tek yeni bir paylaşım yapsa anında çok konuşulanlar listesinde yer alıyorlar. Performansları, uyumları, işlerini en iyi şekilde yapmaları onları yukarılara taşıyor. Çok konuşulmayı da sonuna kadar hak ediyorlar. Son bölümdeki sihirbazlık gösterisiyle yine çıtayı yükselttiler.

Çizgilerini devam ettirdikleri sürece Lizge Cömert ve Bilal Yiğit Koçak’ı daha çok konuşuruz.

Heyecanı taze kan yükseltecek

Geçtiğimiz hafta Ece Uslu’nun konuk olduğu Şahane Hayatım’da (FOX TV) bu kez Cansel Elçin, ‘Ahmet’ karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Entrika ve heyecan dolu hikâyesiyle seyirciyi her hafta ekran başına kilitleyen dizide Uslu’nun hayat verdiği Ece, Şebnem’in (Hilal Altınbilek) hayatının kötü gidişine farklı bir yön verirken ‘Ahmet’in olayların seyrini nasıl etkileyeceği sorusu, yeni bölümde cevabını bulacak.

Cansel Elçin, bugüne kadar oynadığı her rolün hakkını verdi. Heyecanın giderek yükseldiği dizide onu izlemek keyif verecek. Çarşamba’yı iple çekiyorum.