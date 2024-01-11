Gaffar Okkan cinayetinde Hizbullah üyeliğinden yargılanan isim HÜDA PAR'dan aday oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Gaffar Okkan cinayetinde Hizbullah üyeliğinden yargılanan isim HÜDA PAR'dan aday oldu
Hizbullah'ın şehit ettiği Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan cinayeti davasında 15 yıl hapisle yargılanan Ali Bilmez, HÜDA PAR tarafından Bismil Belediye Başkanı adayı gösterildi.

5 polis memuruyla birlikte şehit edilen dönemin Diyarbakır Emniyet Müdürü A. Gaffar Okkan'a yönelik suikast iddianamesinde Ali Bilmez'in adı geçiyor.

82918.jpg

Gazete Rüzgar'dan Tolga Balcı'nın haberine göre, HÜDA PAR Aday Tanıtma Programı, HÜDA PAR Bismil İlçe eski Başkanı Ali Bilmez'i Diyarbakır Bismil İlçe Belediye Başkanı adayı olarak gösterdi.

huda-par-bismil-ilce-baskani-guven-tazeledi1283bb6bf62a9d1cc055.jpg

15 YIL HAPİS CEZASI İSTENDİ

İddianamede, terör örgütü Hizbullah'ın Siirt ilinden sözde sorumlu sanık Mehmet Sabir Özdemir'e, Türk Ceza Kanunu'nun 146. maddesi uyarınca idam cezası verilmiş; Diğer sanıklar Alaaddin Tonga, Fesih Güler ve Ali Bilmez hakkında ise TCK md. 168/2. Madde uyarınca her kişi için 15'er yıl hapis cezası istendi.

ekran-goruntusu-2024-01-11-191723.jpg

TCK'DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLE SERBEST BIRAKILDI

Okkan cinayetinin sanıklarından Ali Bilmez, tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak mahkemece serbest bırakıldı.

AKP'nin Türk Ceza Kanunu'nda yaptığı değişiklikle Bilmez'in tahliyesinin önü açıldı. Hükümet tarafından AB'ye uyum çalışmaları çerçevesinde 1 Nisan 2005 tarihinde yürürlüğe giren Türk Ceza Kanunu'nda "Terör örgütüne üye olma suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası öngörülmektedir" ifadesi yer alıyor. "Terör örgütü" suçlamasıyla birçok örgüt liderinin serbest bırakılmasına yol açtı.

gaffar-okan-olumunun-14-y-170177551.jpg

GAFFAR OKKAN CİNAYETİNDE NELER OLDU?

24 Ocak 2001 akşamı Gaffar Okkan, Diyarbakır'da bulvarın önünden geçiyordu. Üzerinde "Polis" yazan yansıtıcı yelek giyen ve ellerinde uzun namlulu silahlarla sokakta beklemeye başlayan saldırganlar, Okkan'ın resmi aracına çapraz ateş etmeye başladı. Saldırı sonucu Okkan ve beraberindeki 5 polis olay yerinde hayatını kaybetti; Ayrıca 6 polis memuru da yaralandı.

Otopsi raporuna göre, saldırının ardından Gaffar Okkan'ın başından ve vücudundan toplam 17 kurşun çıkarıldı.

Okkan davası yıllarca sürerken Hizbullah'ın eylemini tetikleyenler ve planlayanlar tam olarak tespit edilemedi. Duruşmada cezaevinde tutuklu bulunan sanıklar birer birer serbest bırakıldı.

İlgili Haberler
Hizbullah’ın uzantısı HÜDA PAR 3 şehirde AKP’yi destekleyecek
Hizbullah'ın uzantısı HÜDAPAR şeriat bayrağı ile yürüdü. AKP ile ittifak yaparak Meclis’e girdi
Batman'da HÜDAPAR tarafından düzenlenen Gazze'ye destek yürüyüşü gündem oldu
Batman'da HÜDAPAR tarafından düzenlenen Gazze'ye destek yürüyüşü gündem oldu
Ahmet Hakan özerklik isteyen HÜDAPAR'ı savundu. Can Yücel'in dediği gibi 'Bi sen eksiktin ay ışığı Gümüş bir tüy dikmek için manzaraya' Aamet
Son Haberler
ABD enflasyonu açıklandı. Altın ve dolarda dikkat çeken hareketlenme Gündem
ABD enflasyonu açıklandı. Altın ve dolarda dikkat çeken hareketlenme
‘Görüşmüyoruz görüşmeyeceğiz’ diyen Murat Cemcir’e Ahmet Kural'dan bomba yanıt Magazin
‘Görüşmüyoruz görüşmeyeceğiz’ diyen Murat Cemcir’e Ahmet Kural'dan bomba yanıt
Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti Gündem
Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti
Ulaştırma Bakanı’ndan büyük itiraf. 'İsrail’e her gün Türkiye'den 8 gemi gidiyor' Gündem
Ulaştırma Bakanı’ndan büyük itiraf. 'İsrail’e her gün Türkiye'den 8 gemi gidiyor'
Borsa günü yükselişle tamamladı Ekonomi
Borsa günü yükselişle tamamladı
Kerem Aktürkoğlu kırmızı kart gördü sinirden çılgına döndü Spor
Kerem Aktürkoğlu kırmızı kart gördü sinirden çılgına döndü