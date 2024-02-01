HÜDA PAR, Hizbullah'ın imamını Tekirdağ’da aday gösterdi

AKP listelerinden Meclis’e giren HÜDA PAR, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için Hizbullahçıları aday göstermeye devam ediyor.

Son olarak Tekirdağ’da Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na Hizbullah’ın eski Şanlıurfa/Hilvan sorumlusu olarak bilinen Cemal Çınar aday gösterildi.

1984-2000 yılları arasında Hilvan’ın Alakonak köyünde imam olarak görev yapan Çınar, Hizbullah propagandası yapmakla gündeme gelmişti.

Çınar, 1998 yılının mart ayında Hizbullah’a yönelik düzenlenen operasyonda “Propaganda ve ajitasyon faaliyeti ile örgüte taban oluşturmak” suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

2013’TE BERAAT ETMİŞTİ

Dönemin Emniyet Genel Müdürü Salih Tuzcu, Çınar’a ve Hizbullah’ın bölgedeki örgütlenmesine ilişkin aynı tarihte gazetelere verdiği demeçte, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Camilerde ders vererek, örgüte taban oluşturmaya çalışıyordu. Hoşlarına gitmeyen, kendilerinden olmayan cami imamlarını döverek, bıçakla korkutarak ilçe dışına atmışlar ve camilerde ders vermeye başlamışlar. Bu örgüt, devleti bölmek ve parçalamak, dini siyasete alet ederek propaganda yapmaktadır”

Hizbullah ana davasında da yargılanan Çınar, 2013’te Hizbullah’ın silahlı kanadının sorumlusu Hacı İnan ve örgütün propaganda dergisi “İnzar”ın yazarlarından Mehmet Göktaş ile “Hizbullah terör örgütü üyesi olmak” suçunu işledikleri sabit olmadığı gerekçesiyle beraat etmişti.